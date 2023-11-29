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让更多24小时药店为公众健康守夜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.01.26 08:34

　　深夜生病不必再忍！看晚报，我市近日公布了首批25家24小时营业的药店，以满足市民夜间用药需求，其中多家药店支持在电商平台下单，半小时左右即可送药上门。

　　深夜买药难，是百姓生活的一大痛点。一项调查显示，近八成受访者近一年自己或家人有过夜间用药需求，但由于家附近没有24小时药店，约六成人夜间生病只能上医院或忍痛到天亮。尽管深夜买药是社会刚需，然而在较长时间里，真正做到24小时营业的药店少之又少。一方面，市民夜间生病不便出门买药，更不知道哪里有24小时药店；另一方面，药店夜单不多，若24小时营业，成本较高，还不赚钱，怎么算都是一笔赔本的买卖，这是药店不愿意24小时营业的主要原因。

　　“顽疾”还需“良药”医。这次我市公布的首批25家24小时营业的药店，覆盖我市各城市区，其中多家药店支持在美团、饿了么等电商平台下单，线上数字技术与线下药店服务深度融合成为破局之道，既解决了深夜买药难的问题，让“病人找到药”，又解决了有人因病不便出门买药的配送难题，让“药找到病人”，将吸引更多的人享受深夜买药服务。不难看出，政府和市场“两只手”协同发力，在推动便民服务升级的同时，也可为药店降本增效。

　　当然，让更多的24小时药店真正为公众健康守夜，还需要多措并举、多方推动。不妨出台支持政策，引入市场机制，最大程度降低药店24小时营业的成本。同时，须增强药店的社会责任意识，药店不仅是“卖药的商店”，还是公共卫生服务体系的神经末梢，理应承担更多社会责任。监管部门可对24小时药店进行巡查，避免其“明明开着灯，喊人却不应”，甚至到了深夜直接打烊。如此综合施治，方能让24小时药店成为“长夜里不灭的灯光”。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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