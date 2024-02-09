洛阳市文物局：七里河拆迁安置房项目北区已完成考古发掘

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：七里河拆迁安置房项目已停工几个月，目前考古发掘进行到什么程度了？考古发掘范围会不会扩大？何时能恢复施工？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：七里河拆迁安置房项目已停工几个月，目前考古发掘进行到什么程度了？考古发掘范围会不会扩大？何时能恢复施工？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：七里河拆迁安置房项目已停工几个月，目前考古发掘进行到什么程度了？考古发掘范围会不会扩大？何时能恢复施工？
市文物局回复：七里河拆迁安置房项目北区已考古发掘完成，施工单位正在施工，南区正在考古发掘中，具体是否扩大发掘面积视地下遗存而定。
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