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大唐精美“化妆镜”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 珍宝档案  来源: 洛阳网 2023.10.12 09:09

　　●国宝嘉宾：金银平脱花鸟铜镜

　　●所处时代：唐代

　　●器物规格：直径30.5厘米、重2.74千克

　　●出土时间：1970年6月

　　●出土地点：关林唐墓

　　●藏馆地点：洛阳博物馆珍宝馆

　　“照花前后镜，花面交相映。”唐代诗词名家温庭筠的《菩萨蛮》，生动描绘了一名贵族女子晨起梳妆罢，手持铜镜细细端详的情景……在古代，人们最早以静止的水面做“镜子”，后来发展到用器物盛水做“镜子”。随着青铜制造工艺的发展，铜镜应运而生，历经了夏商周的初始期，战国、汉代的发展期，在唐朝，铜镜的铸造工艺和造型艺术达到高峰。

　　1970年6月，在洛阳关林唐墓中出土的金银平脱花鸟铜镜，可谓唐代铜镜的代表作品。据考证，这座唐墓的墓主人是唐代中散大夫、景城郡别驾卢廷芳的小女儿卢氏，陪葬的这面青铜镜，背面采用了唐代极为流行的金银平脱工艺，通体以金、银丝片装饰，配以莲花、牡丹、蝴蝶、鸾凤等寓意吉祥美好的花鸟纹。

　　这面“化妆镜”清晰度如何？在古代，有一套打磨镜子的标准流程。磨镜所用的固定平台为“磨镜砖”，在磨镜砖上用刮刀修整镜面，可使其表面光滑平整，而后再对镜坯进行“高清”处理，《淮南子·修务训》中记载：“明镜之始下型，矇然未见形容；及其粉以玄锡，摩以白旃(音同沾)，鬓眉微毫，可得而察。”原本昏暗的镜坯，经过锡粉和毛毡的打磨，连头发、眉毛等细微之处都可以清晰照出。如果镜面磨损或不再清晰，还可“维修保养”。在唐代，专门从事磨镜职业的磨镜客随处可见，有诗歌为证，如诗人王维在《郑果州相过》中写道：“丽日照残春，初晴草木新。床前磨镜客，树下灌园人。”

　　此外，铜镜在发展过程中还逐渐有了辟邪、占卜等功用，其精神内涵也在不断丰富：“以铜为鉴，可正衣冠；以古为鉴，可知兴替；以人为鉴，可明得失。”“零落雪文字，分明镜精神。”

　　珍藏在洛阳博物馆的这面铜镜，跨越千年，不仅映照出大唐盛世的匠人精神与生活风貌，也见证了中国铜镜独特的发展历史。（洛报融媒·洛阳网记者 孙晓华 通讯员 魏薇 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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