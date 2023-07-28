老城区营庄社区为22名准大学生发放助学金

为对今年考上大学的学生进行奖励，日前，老城区邙山街道营庄社区组织举行助学金发放仪式，现场为22名准大学生发放助学金。

为对今年考上大学的学生进行奖励，日前，老城区邙山街道营庄社区组织举行助学金发放仪式，现场为22名准大学生发放助学金。

25日上午，参加活动的22名学生胸前戴红花，喜庆又精神。今年17岁的刘金哲，以615分的成绩考上了郑州大学，此次获得2000元助学金。她说，这笔助学金对于她来说是一份惊喜，也是对她学习成绩的认可。学生武家希今年以534分的成绩，被河南科技学院计算机科学与技术专业录取，她同样获得了2000元助学金。

当日，营庄社区共拿出2.5万元助学金，对22名考上大专以上的学生进行了奖励，每人发放金额从1000元至2000元不等。

“这笔钱是从社区集体收入中出的。”营庄社区党委书记刘韶辉说，该社区每年都会为考上大学的学生发助学金，已经坚持了10年，累计受益学生百余人，累计发放金额20万元左右。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 秦宇菲)