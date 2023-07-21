明天“秋老虎”打盹儿 最高气温仅有30℃

今日：多云转阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温24℃～34℃。

今天，我们迎来伏天的最后一天，明日出伏后天气将逐渐转凉。气象预报信息显示，今明两天将有雨水造访我市，明天最高气温仅有30℃。

出伏后再过两天，我们将迎来处暑节气。中国天气网气象分析师王伟跃介绍，从1991年至2020年的气候平均数据来看，处暑节气开始时，我国东北大部、内蒙古东北部、新疆北部、西北地区大部、川西高原、西藏地区东部和南部、云南北部和东部等地都已经进入秋季，秋凉已至。

在处暑节气期间，东北地区南部、华北中部、太行山脉沿线一带、西北地区东南部、贵州中西部、内蒙古西部、新疆中北部和南疆盆地的部分地区秋风渐起，陆续迎来久违的秋凉。

华北中南部和东部、黄淮及南方大部分地区，处暑节气期间仍然处在夏季，暑热仍在。尤其是江南、华南等地，真正的凉爽还未开启，有时在副热带高压的控制下，还会有高温出没，还要警惕“秋老虎”不时反扑。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，18日至21日受高空短波槽及地面冷空气扩散的共同影响，云系增多，多分散性阵雨。

最近几天天气预报

今日：多云转阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温24℃～34℃。

明日：多云转阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温24℃～30℃。

8月21日(周一)：阵雨或雷阵雨停止转多云，气温24℃～32℃。

8月22日(周二)：晴天间多云，气温23℃～34℃。

8月23日(周三)：晴天到多云，气温24℃～33℃。

8月24日(周四)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温23℃～31℃。

8月25日(周五)：多云，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，气温25℃～34℃。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)