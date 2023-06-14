“中原文化大舞台” 让戏曲拥抱年轻人

7日晚，2023年洛阳市“中原文化大舞台”曲剧系列演出剧目《寇准背靴》在洛阳正大文化交流中心上演，现场掌声不断。

7日晚，2023年洛阳市“中原文化大舞台”曲剧系列演出剧目《寇准背靴》在洛阳正大文化交流中心上演，现场掌声不断。

曲剧是河南第二大剧种，以优雅婉转、轻快柔美而著称，在全国十几个省份有着庞大的观众群体。洛阳曲剧院推出的《寇准背靴》由国家一级演员、师从著名曲剧表演艺术家马骐先生的郑庆恩主演，是曲剧马派经典剧目。

戏曲快闪

演出前，来自洛阳职业技术学院戏曲艺术学院的同学们身着戏服，上演了一段戏曲快闪，引得观众连连叫好。

传统文化日益“走红”，戏曲如何拥抱年轻群体实现“破圈”？演出结束后，“对话洛阳·正大文化艺术沙龙”邀请洛阳市戏剧家协会专家、现场演员与青年观众进行了交流互动。

“观看戏曲是了解传统文化的直观方式。”现场的90后观众肖雅说，演员的一招一式、一颦一笑充满了感染力，传统戏曲的审美与表现力让人沉醉。00后观众董雯雯陪家中老人来观看演出，她也是短视频平台上戏曲直播的忠实观众。在她看来，古老的传统戏曲与网络传播渠道相结合，为戏曲薪火相传、生生不息提供了动力。

2023年“中原文化大舞台”活动以剧场演出和线上展播相结合的形式开展，强化省市联动、部门联动，真正让优秀剧目演起来、文化场地用起来、文艺工作者动起来、人民群众乐起来、核心价值观活起来。

按照计划，洛阳正大文化交流中心8月8日至10日依次上演由洛阳曲剧院演出的《洛阳令》《窦娥冤》《花为媒》，8月27日至29日将依次上演由洛阳豫剧院演出的《穆桂英挂帅》《清风亭上》《沂蒙山嫂》。观众可通过“正大文化交流中心”微信小程序购票。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 王林艳 文/图）