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6组关键词勾勒未来伊滨！洛阳公示伊滨科技城控制性详细规划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.18 08:20

　　日前，我市公示伊滨科技城控制性详细规划，明确将紧扣伊滨科技城“一极五高地”发展目标，建设产城融合、多元共享的科技产业社区，打造全国重要影响力的科技产业新城。

　　近年来，市委市政府高度重视伊滨区规划建设，提出聚力打造伊滨科技产业新城，在洛阳建设现代化产业体系、建设新型城市、体制机制改革创新上走在前列。

　　记者从市规划建筑设计研究院获悉，此次规划编制范围为伊滨科技城核心区域，西至伊滨路、北至开元大道、东至汉魏大道、南至南山大道，编制范围内用地规模约51平方公里，现状人口约10万，规划总人口容量55万。伊滨科技城具体规划了哪些内容？洛报融媒记者整理了6组关键词，来看看未来伊滨区的新面貌。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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