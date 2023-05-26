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“二里头都邑多网格式布局”考古成果展29日开展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.28 20:14

　　记者28日从二里头夏都遗址博物馆获悉，“2022年度全国十大考古新发现——二里头都邑多网格式布局”考古成果展将于6月29日在该馆开展。

　　据介绍，自2021年以来，考古人员在二里头遗址陆续发掘了多处城市道路和道路两侧夯土墙，并发现宫城西侧道路夯土墙向北延伸200余米，据此推测已知的作坊区、宫殿区、祭祀区以西至少各存在一个分区。这意味着二里头遗址中可能不止“九宫格”，而是由更多的“网格”组成。今年3月，2022年度全国十大考古新发现终评结果揭晓，偃师二里头都邑多网格式布局成功入选。

　　为更好地向公众展示这一重要考古成果，二里头夏都遗址博物馆联合中国社会科学院考古研究所联合举办本次考古成果展。该展览分为“青灯黄卷 厚积薄发”“扎根田野 发现文明”“学科协作 科技赋能”三个单元，展出文物50件(套)，包括能够反映二里头遗址制漆手工业的“涂朱陶片”，制陶手工业的“陶垫”“烧流陶片”“泥坯”，制骨手工业的“骨锥”“骨镞”等。

　　本次展览以考古照片、绘图、沙盘、出土文物相结合的方式，为观众详细解答了“什么是多网格式布局？”“手工业有哪些新发现？”“什么是居葬合一？”等问题，展示二里头遗址“宫城居中、显贵拱卫、分层规划、分区而居、区外设墙、居葬合一”的多网格式布局。本次展览将持续至8月29日，市民游客可免费观展。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 赵腾宇 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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