伊滨区与逸家繁星签署战略合作协议

9月30日，伊滨区与河南逸家繁星科技发展有限公司(以下简称逸家繁星)战略合作协议签约仪式举行。今后，双方将在城市民宿、存量物业管理、智慧社区建设等领域进行深入合作。

9月30日，伊滨区与河南逸家繁星科技发展有限公司(以下简称逸家繁星)战略合作协议签约仪式举行。今后，双方将在城市民宿、存量物业管理、智慧社区建设等领域进行深入合作。

今年以来，伊滨区紧盯平台型创新城市、全国文明典范城市、青年友好型城市示范区“三大目标”，不断完善城市功能，提升城市精细化管理水平，全方位增强城市承载力、亲和力和感召力。逸家繁星是国内知名存量物业数字化运营平台，主要业务为存量物业的运营管理、行业软硬件的研发、上下游供应链以及地产开发企业的物业管理服务。

双方签约后，逸家繁星将针对伊滨区部分小区入住率低、安置小区余量房屋效益差等情况，引入存量房增值运营模式，结合伊滨区发展方向，发展城市民宿、度假公寓、未来公寓等，在盘活存量资产的同时，为商务人士、科技人才提供相应的高品质人居配套服务。目前，逸家繁星派出的前期工作小组已对接伊滨区3号小区、白塔社区、伊水苑等居住小区，考察了智慧小区社区及其他业态相关情况。同时，该公司还将在伊滨区通过整合乡村闲置物业和原生态土地资源，发展乡村民宿等方式，引领美丽乡村建设，助力乡村振兴。

伊滨区相关负责人表示，作为洛阳市科技创新的“大平台、大孵化、大产业”战略的核心承载区，该区将围绕科技产业新城定位，通过与逸家繁星的深入合作，不断厚植伊滨发展新优势，全力推进伊滨高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 张森)