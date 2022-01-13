孟津区朝阳镇发展“鲜花经济” 推动农文旅融合提档升级

石沟村的“鲜花经济”、卓安农场的“循环农业”、提升改造中的“魏坡·新序”……行走在孟津区朝阳镇，处处可感乡村产业发展的强劲脉动。

石沟村的“鲜花经济”、卓安农场的“循环农业”、提升改造中的“魏坡·新序”……行走在孟津区朝阳镇，处处可感乡村产业发展的强劲脉动。

近年，朝阳镇围绕乡村振兴“151”工作举措，紧紧抓住产业发展这一根本命脉，大力推动文旅融合、农旅融合、产销融合，把镇域生态、文化、田园、区位和后发优势转变为农业农村现代化的经济优势，开创了乡村振兴新局面。

招引“一朵花”，真“香”！

修剪牡丹苗 洛报融媒记者 张怡熙 摄

“先切茎，留下短根，再嫁接，就能种出不同品种的牡丹鲜切花。”27日，在朝阳镇石沟村的千卉谷鲜切花基地，园艺师付爱玲正为村民示范牡丹砧木整理和花芽嫁接技术。

9月至10月是牡丹分株繁育的好时节。今年，石沟村利用“三清两建”，又流转了300亩集体土地，租给千卉谷鲜切花基地，将全部种植牡丹、芍药新品种，抢占鲜切花产业风口。

“过去，村民种地靠天收，一亩地收入也就是五六百元。”朝阳镇有关负责人说，石沟村地处邙山腹地，种植农作物产量不高，可气候特别适合牡丹、芍药生长。前几年，该村依托集体经济合作组织，流转400亩集体土地，招引乡贤返乡创业，建设了千卉谷鲜切花基地。

牡丹鲜切花有多“香”？付爱玲算了一笔账：今年基地销售收入达到550万元，扩大种植规模后产值将超过1500万元，直接带动劳动力就业130余人；村民除了每亩地有800元租金，在基地干活每天还能挣80元，一年能干10个月，可以说享受到的是“花样”增收。

目前，朝阳镇27个村全部成立集体经济股份合作社，培育特色果蔬、苗木花卉、农产品加工等各类新型农业经营主体335家，其中龙头企业9家、农民专业合作社86家、家庭农场240家。去年，全镇村集体经济收入达1554万元，各个村集体收入均超过10万元。