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洛阳市启动“数字经济双创月”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 17:13

　　22日，2022年度洛阳市科创成果直通车(西工专场)暨洛阳市“数字经济双创月”活动启动仪式在洛阳信息科技城举行。

　　作为河南省科技成果转移转化系列对接活动，此次活动围绕“数智赋能·畅享未来”主题，聚焦数字经济领域科技成果转移转化，邀请金融、法律、科技服务和重点企业的6名专家，分享了科技金融、知识产权保护、高新技术企业申报等创新发展政策，活动现场发布了一批创新成果，并签订成果转化和产学研合作项目4项，合同金额1500万元。

　　据悉，洛阳市“数字经济双创月”活动计划持续一个月左右，其间将陆续开展数字赋能转型活动周、数字治理提升活动周等系列活动，集中发布一批数字经济科技成果，签约一批产学研合作项目，培训服务一批科技型中小企业，进一步推动数字化转型，为洛阳高质量发展增势赋能。

　　洛阳市科技局相关负责人介绍，举办科技成果转移转化对接活动，搭建高校院所与企业产学研对接和转化平台，将有效推动数字技术和实体经济深度融合，加快推进产业数字化和数字产业化，助力企业抢占新赛道，抢抓风口产业发展机遇，促进洛阳市加快数字强市建设，打造数字经济新高地。下一步，洛阳市将按照全省科技成果转移转化系列对接活动总体部署，有计划地开展科创成果直通车，突出主题特色、聚焦重点产业，构建常态化供需对接机制、不断提高科技成果转移转化实效，让更多的成果转化为现实生产力，真正把创新落到产业上。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 王亚丽）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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