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伊滨区首个省级示范性幼儿园正式开园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.14 08:41

　　昨日，市实验幼儿园绿都园区举行开园仪式。作为伊滨区首个省级示范性幼儿园，该园3个小班75名新生预计15日正式入园。

市实验幼儿园绿都园区教室环境

　　市实验幼儿园园长常明介绍，目前，市实验幼儿园已拓展为“一园三址”，即绿都园区、应天门园区、瀍河园区。绿都园区占地面积4005平方米，建筑面积3411平方米，可容纳9个教学班270名幼儿，是一所集生活、游戏、学习、教育等功能于一体的现代化幼儿园。

　　“绿都园区位于伊滨区光武大道与吉庆路交叉口提驾庄街10号，主要招收8月31日前满3周岁至4周岁的适龄儿童，收费按照省级示范园标准执行，保教费每月540元，餐费每天13元。”市实验幼儿园绿都园区园长马丹介绍，本次秋季招生已基本结束，有意向报名的幼儿家长可关注2023年暑期招生动态。

　　伊滨区教体局局长陈建银说，市实验幼儿园成功转隶伊滨，极大提升了伊滨公办幼儿园的品质。近年来，伊滨区实施“科教强区”战略，特别是在教育投入方面力度持续加大，计划总投资11.5亿元，新建中小学校9所、幼教发展中心1所，装修幼儿园3所，实施农村学校改扩建项目2个。目前，2所高中、3所中小学校全面开建，市实验幼儿园绿都园区顺利开园，2所幼儿园加快装修，1个农村学校改扩建项目即将开工。（洛报融媒·洛阳网记者 赵丹 通讯员 王利晓/文 记者 王振华/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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