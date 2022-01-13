网友反映兴洛湖公园内设施需要修缮　洛阳市城市管理局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近日去兴洛湖，发现公园内部分木栈道地面出现破损，公园里的照明设施亮度也不够，希望相关部门能及时修缮。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近日去兴洛湖，发现公园内部分木栈道地面出现破损，公园里的照明设施亮度也不够，希望相关部门能及时修缮。

洛阳市城市管理局回复：为了保证游客安全，园内设施维修是我处日常工作之一。自2022年年初至今，我处共维修木栈道900余处，更换木板700多条，并且在今年对两条破损较为严重的木栈道地面进行了全部更换。在今后的工作中，我处将加大对设施和木栈道松动、破损情况的排查和维修力度。

按照景观照明节约用电管理要求，结合当前节能减排新形势，我处根据季节特点和“节日模式、日常模式”，对亮化、彩化设施进行管理。在确保广大市民游客夜间园区通行需要的前提下，对兴洛湖公园亮化设施启闭时间和照明区域进行了适时调整。日常关闭了部分栈道轮廓灯等彩化设施，节日期间将开启全部亮化、彩化设施。

就反映的湖底电缆浮出水面问题，我处已立即进行了全园排查处理，下一步我处将就此类问题举一反三，加强巡视力度，及时发现，及时处理。

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