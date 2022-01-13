惠民再升级！“河洛欢歌·惠民文化节”开幕

14日晚，洛阳市洛龙区兴洛湖公园北广场上，洛阳市“河洛欢歌·惠民文化节”系列群众文化活动暨洛阳市乡村(社区)文化合作社优秀节目展演活动拉开帷幕。

14日晚，洛阳市洛龙区兴洛湖公园北广场上，洛阳市“河洛欢歌·惠民文化节”系列群众文化活动暨洛阳市乡村(社区)文化合作社优秀节目展演活动拉开帷幕。

本次活动由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文化广电和旅游局主办，洛阳市文化馆、中共洛龙区委宣传部承办，各县区文广旅局协办。活动旨在为群众提供更可持续的公共文化服务，满足基层群众的精神文化需求、对美好生活的新期待，以饱满昂扬的精神迎接党的二十大胜利召开。