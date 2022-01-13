洛阳龙门站综合枢纽站场规划论证会召开

13日，洛阳市邀请北京交通大学TOD研究院、北京城建设计发展集团、郑州铁路局集团公司、中铁电气化局的专家等来洛，召开洛阳龙门站综合枢纽站场规划论证会。

13日，洛阳市邀请北京交通大学TOD研究院、北京城建设计发展集团、郑州铁路局集团公司、中铁电气化局的专家等来洛，召开洛阳龙门站综合枢纽站场规划论证会。

北京交通大学李学伟教授就枢纽拉动城市经济发展内容做了阐述，提出洛阳要从高铁等重大交通基础设施建设开始，深入开展TOD模式(以公共交通为导向的开发模式)研究，加快构建洛阳龙门站的枢纽体系。北京交通大学TOD研究院执行院长韩宝明教授结合洛阳龙门站高铁、城际等规划布局情况，提出要深入落实“站城融合”理念，结合高铁建设工期和城市需求，为洛阳发展寻求新的支撑点。

市人大常委会党组副书记、副主任王琰君出席会议。他强调，要在深入调研的基础上，秉持站场一体化、站城一体化的建设发展理念，做实做细洛阳龙门站TOD模式研究工作，合理界定城市功能定位、产业布局，科学划定TOD开发边界，探索TOD开发建设新模式，着力做大做强枢纽经济，为洛阳建强副中心、形成增长极提供有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 孙亚军）