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洛阳桥社区绿植养护志愿服务队：爱花护绿 共建文明和谐家园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.22 08:27

志愿者修剪党建主题公园内的绿植

　　昨日，春光明媚，西工区洛阳桥社区凯旋东路街道党建主题公园内一派热闹景象。

　　“大伙儿加油干，爬藤类除去短细枝，灌木类要剪得漂亮匀称！”公园里，拿着园艺电锯、身穿红色马甲的志愿者白红梅，对着身边10余名干得热火朝天的同伴喊了一句，又补充说，“大家辛苦了，都干得不赖！”

　　白红梅是洛阳桥社区的一名居民，也是该社区绿植养护志愿服务队的队长。

　　洛阳桥社区党委书记赵平英介绍，该社区新时代文明实践站位于凯旋东路街道党建主题公园内，具有得天独厚的绿色资源优势，所以社区以文明实践活动为发力点，向居民发出人才“集结令”，积极组建绿植养护志愿服务队，让群众成为文明社区创建的参与者和文明创建成果的共享者。

　　白红梅就是“集结令”发出后“浮出水面”的人才，“我可算不上专家，就是喜欢种花花草草，一有时间就会买园林类书籍自学”。走进她家的阳台，可以看到几十盆不同种类的植物被打理得错落有致，仿佛置身花园中。

　　种花时间长了，白红梅也成了小区有名的“绿植达人”。邻居每当遇到栽种问题，都会来请教她，一来二去，她的身边也聚集了一批与她志同道合的老伙伴。他们便都成了志愿服务队中的“中流砥柱”。

　　该志愿服务队现有志愿者18人，除了负责党建主题公园内植物的施肥灌溉、补栽补植、病虫害防治，还承担辖区内花坛绿植的养护工作。

　　“能用所知、所学，把大伙儿生活的地方打扮得美一点儿，我特别有成就感。”白红梅介绍，春季是草木修剪的关键期，树木、花草进入快速生长阶段，按照她的计划，她希望能带领大家保证修剪频次，促使芽头一生二、二生四，将居民身边的绿色资源再升级，使其真正成为家门口的“风景线”。

　　赵平英说，下一步，洛阳桥社区还将积极搭建平台，对接社会资源，为绿植养护志愿服务队提供向园林专家学习的机会，帮助促进社区志愿服务队专业化、正规化，以“绿色资源+红色志愿”的形式持续壮大服务队伍。同时，以社区新时代文明实践站为发力点，通过集结招募、优化配置等方式积极组建其他专业志愿服务队，助力社区共治共享，持续凝聚文明力量。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 胡威 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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