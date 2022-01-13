省实验中学洛阳学校正式揭牌 预计6月公布2022年招生政策

昨日上午，河南省实验中学洛阳学校揭牌仪式在洛龙区举行，该校将引入河南省实验中学先进的办学理念，力争用3年到5年将其打造成洛阳市公办初中的领军学校。

昨日上午，河南省实验中学洛阳学校揭牌仪式在洛龙区举行，该校将引入河南省实验中学先进的办学理念，力争用3年到5年将其打造成洛阳市公办初中的领军学校。

该校位于洛龙区宜人路与永泰街交叉口附近，交通便利，周边配套设施成熟，是洛龙区重点打造的一所高质量、高起点的公办学校，教师团队由洛龙区教体局选派。该校设计规模为30个教学班，可容纳1500名学生。目前，餐厅、教学楼、综合楼施工等均已完成，报告厅工程正在紧张的收尾阶段。

除了常规教室、活动室、功能室等，该校还设立了学生发展中心、教师发展中心、大型培训报告厅等，为师生在校学习、生活提供舒适的环境。

在学生发展中心的VR情景体验区，学生们可以用VR体验一体机、智能体感交互体验毯，在虚拟世界里体验不同的人生场景，进行职业生涯规划；体验地震、火灾、交通安全等场景，进行模拟演练，增强安全意识。在教师发展中心的教师心理疏导室，有音乐放松、情绪宣泄、心理沙盘等设施，专业的心理咨询师团队每周将为教师提供两次心理辅导。

该校相关负责人介绍，该校实行划片入学，去年9月秋季学期已招收初一年级4个班221名学生，2022年招生政策正在制定，预计6月公布。

“未来，该校将在河南省实验中学教育理念的引领下，实现与河南省实验中学教育理念接轨，课程实施同步、教育科研同步、教学活动同步、文化构建同步。”洛龙区教体局党组书记、局长马永卫表示，自2013年起，已先后引进北京第二实验小学、南京行知小学等知名品牌在洛龙区开办分校。此外，洛龙区一实小、洛龙区二实小、洛龙区三实小、广利街小学、龙城双语初中、古城中学等一大批本土名校，也受到家长们的广泛认可。

下一步，洛龙区将继续加大名校引领、合作办学力度，把在建的开元中学打造成洛一高第二附属中学；准备建设的元稹中学和北京理工大学附属中学进行合作办学，打造成北京理工大学附属洛阳学校；促进宜人路小学和清华附小进一步合作，打造成清华附小洛龙分校。通过办好本土名校、“名校+薄弱校”、集团化办学、名校办分校、联合办学、引入名校长办校等多种形式，不断扩大优质教育资源覆盖面。(洛报融媒·洛阳网记者 焦琳 杨寒冰 通讯员 姜莫寒 王蒙)