提醒！洛阳多家博物馆3月25日临时闭馆

刚刚，洛阳博物馆、隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆、洛阳周王城天子驾六博物馆、洛阳周公庙博物馆等多家博物馆发布公告称，根据洛阳市疫情防控工作要求，将于3月25日(周五)临时闭馆一天，3月26日(周六)起恢复正常开放。
刚刚，洛阳博物馆、隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆、洛阳周王城天子驾六博物馆、洛阳周公庙博物馆等多家博物馆发布公告称，根据洛阳市疫情防控工作要求，将于3月25日(周五)临时闭馆一天，3月26日(周六)起恢复正常开放。
刚刚，洛阳博物馆、隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆、洛阳周王城天子驾六博物馆、洛阳周公庙博物馆等多家博物馆发布公告称，根据洛阳市疫情防控工作要求，将于3月25日(周五)临时闭馆一天，3月26日(周六)起恢复正常开放。
需要注意的是，临时闭馆期间，已经预约成功的预约码将自动失效，所有线下社会教育活动也将同步取消。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605