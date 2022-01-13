提醒！洛阳多家博物馆3月25日临时闭馆

刚刚，洛阳博物馆、隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆、洛阳周王城天子驾六博物馆、洛阳周公庙博物馆等多家博物馆发布公告称，根据洛阳市疫情防控工作要求，将于3月25日(周五)临时闭馆一天，3月26日(周六)起恢复正常开放。 刚刚，洛阳博物馆、隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆、洛阳周王城天子驾六博物馆、洛阳周公庙博物馆等多家博物馆发布公告称，根据洛阳市疫情防控工作要求，将于3月25日(周五)临时闭馆一天，3月26日(周六)起恢复正常开放。 需要注意的是，临时闭馆期间，已经预约成功的预约码将自动失效，所有线下社会教育活动也将同步取消。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)