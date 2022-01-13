洛阳学生乘坐地铁能否实现人脸识别无卡过闸？市轨道集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：学生乘坐地铁可以办理学生卡，有半价优惠政策，但学生有时会忘记带卡或者遗失卡片，能不能让学生提供资料，实现人脸识别功能？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：学生乘坐地铁可以办理学生卡，有半价优惠政策，但学生有时会忘记带卡或者遗失卡片，能不能让学生提供资料，实现人脸识别无卡过闸？

洛阳市轨道集团回复：因人脸识别系统无法判断办理人是否为洛阳市全日制中小学校学生，且学生群体较大，每年会产生大批量应届毕业生，人脸系统暂无法对此类人员实现年审功能，因此学生卡暂无法实现人脸识别。如果忘记携带学生卡，也可持学生证至当站客服中心购买学生票(票价5折)。

>>>点击查看原帖 ⑥