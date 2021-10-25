“中原有旧族，迁徙名客家”，遍布世界各地的客家人自称“河洛郎”。客家人根在河洛，体现在各个方面。

“中原有旧族，迁徙名客家”，

遍布世界各地的客家人自称“河洛郎”。

客家人根在河洛，体现在各个方面。

接下来跟着小编一起来探寻洛阳的客家文化吧~

何为客家人？

宋代太学博士李格非有言：“天下常无事则已，有事，则洛阳必先受兵。”

洛阳地处中原战略要冲，历来为兵家必争之地。战乱一起，人们被迫南迁北移，其中主要是南迁，从而形成一个从中原迁徙到南方的汉民族分支。这是一个具有显著特征的汉族民系，也是汉族在世界上分布范围特别广泛、影响深远的民系之一，被称为客家人。客家人因为对故乡河洛(以洛阳为中心的洛河流域)地区无限眷恋，自称“河洛郎”。

随着洛阳人的迁移，河洛文化以洛阳为中心呈放射状波浪形向外传播，其影响范围甚至超出了中国，东至韩国、日本，南到越南、新加坡等地。