昨日下午，“玉泉谷”杯“客家祖源地洛阳”诗词创作大赛颁奖大会举行。市委副书记、代市长徐衣显与出席大会的全球客家·崇正会联合总会秘书长王长江等嘉宾举行会谈。

“客家祖源地洛阳”诗词创作大赛颁奖大会举行

徐衣显与出席嘉宾举行会谈

昨日下午，“玉泉谷”杯“客家祖源地洛阳”诗词创作大赛颁奖大会举行。市委副书记、代市长徐衣显与出席大会的全球客家·崇正会联合总会秘书长王长江等嘉宾举行会谈。

徐衣显代表市委市政府对各位嘉宾的到来表示热烈欢迎。他说，洛阳是客家之源，是全球亿万客家人寻根拜祖的“圣城”。中国共产党洛阳市第十二次代表大会指出，要充分挖掘利用洛阳厚重的历史文化资源，把文化资源优势更好转化为发展优势。此次诗词创作大赛的举办，不但为洛阳更好加强客家文化研究提供了帮助，也为洛阳建设平台城市、青年友好型城市增添了动力。希望大家持续关注诗词创作大赛的宣传工作，更加突出移动端、视频化、交互性传播，讲好洛阳故事，弘扬客家文化。洛阳市将进一步发掘祖源地客家文化资源，加深与全球客家人的联系，使洛阳成为客家人的精神家园。也希望以此次活动为契机，加强洛阳市与客家同胞在经济、文化、旅游等各方面密切合作，并共同促进世界客属恳亲大会在洛阳召开，实现互利共赢。

与会嘉宾表示，河洛地区是客家人最早的故乡，遍布世界各地的客家人都是“河洛郎”，将鼓励更多客家人到洛阳寻根谒祖，不断擦亮洛阳“客家祖源地”品牌。同时，将充分发挥客家人的地缘、商缘、人缘优势，在洛投资兴业，为洛阳“建强副中心、形成增长极”贡献力量。

本次诗词创作大赛由全球客家·崇正会联合总会、省侨联、省客家联谊会、中共洛阳市委统战部指导，市侨联牵头主办，市客家文化研究会、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台、洛阳文保集团共同承办。大赛得到全球文朋诗友的积极响应，共收到作品1300余首，最终评选出荣誉奖6名、一等奖2名、二等奖5名、三等奖10名、优秀奖50名。

美国费城崇正总会会长赖玉光及企业界人士，省侨联二级巡视员刘合生，市委常委、统战部部长、副市长李新建等参加会谈。(记者 李三旺 郭飞飞)