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点赞！“2021年洛阳最美乡贤”名单出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.30 21:53

　　今天上午，2021中国农民丰收节洛阳市庆祝活动在新安县举行。在启动仪式上，“2021年洛阳最美乡贤”“洛阳市2021年高素质农民创业创新大赛”获奖者名单揭晓。

　　【“2021年洛阳最美乡贤”获奖者】

　　1.韩云伟，洛阳市大河田园旅游发展有限公司董事长

　　2.梁小宝，洛阳市川宇农业开发有限公司首席执行官

　　3.付正林，洛阳市神州牡丹园艺有限公司总经理

　　4.李应贤，洛阳李应贤果业有限公司董事长

　　5.吕妙霞，孟津京孟种植专业合作社理事长

　　6.马明盼，汝阳县甜牛牧场农业开发有限公司

　　7.楚小莉，洛阳阡陌桑田农旅科技有限公司董事长

　　8.段东飞，洛阳市健稷产业园总经理

　　9.倪冬，河南嘉隆建筑材料有限公司总经理

　　10.魏迎捷，洛阳兆丰智慧农业发展有限公司总经理

　　11.杨明全，洛阳明全农业开发有限公司总经理

　　【“洛阳市2021年高素质农民创业创新大赛”获奖者】

　　初创组

　　一等奖：陈瑞生

　　二等奖：张颜召 王喜森

　　三等奖：李合斌 张国涛 石灵水

　　成长组

　　一等奖：孙蕾

　　二等奖：韦振川 樊留栓

　　三等奖：尚海敏 段玉国 刘小安

　　(洛报融媒记者 白云飞 王雨)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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