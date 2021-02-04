点赞！“2021年洛阳最美乡贤”名单出炉

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今天上午，2021中国农民丰收节洛阳市庆祝活动在新安县举行。在启动仪式上，“2021年洛阳最美乡贤”“洛阳市2021年高素质农民创业创新大赛”获奖者名单揭晓。
今天上午，2021中国农民丰收节洛阳市庆祝活动在新安县举行。在启动仪式上，“2021年洛阳最美乡贤”“洛阳市2021年高素质农民创业创新大赛”获奖者名单揭晓。
【“2021年洛阳最美乡贤”获奖者】
1.韩云伟，洛阳市大河田园旅游发展有限公司董事长
2.梁小宝，洛阳市川宇农业开发有限公司首席执行官
3.付正林，洛阳市神州牡丹园艺有限公司总经理
4.李应贤，洛阳李应贤果业有限公司董事长
5.吕妙霞，孟津京孟种植专业合作社理事长
6.马明盼，汝阳县甜牛牧场农业开发有限公司
7.楚小莉，洛阳阡陌桑田农旅科技有限公司董事长
8.段东飞，洛阳市健稷产业园总经理
9.倪冬，河南嘉隆建筑材料有限公司总经理
10.魏迎捷，洛阳兆丰智慧农业发展有限公司总经理
11.杨明全，洛阳明全农业开发有限公司总经理
【“洛阳市2021年高素质农民创业创新大赛”获奖者】
初创组
一等奖：陈瑞生
二等奖：张颜召 王喜森
三等奖：李合斌 张国涛 石灵水
成长组
一等奖：孙蕾
二等奖：韦振川 樊留栓
三等奖：尚海敏 段玉国 刘小安
(洛报融媒记者 白云飞 王雨)