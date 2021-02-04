点赞！“2021年洛阳最美乡贤”名单出炉

今天上午，2021中国农民丰收节洛阳市庆祝活动在新安县举行。在启动仪式上，“2021年洛阳最美乡贤”“洛阳市2021年高素质农民创业创新大赛”获奖者名单揭晓。

今天上午，2021中国农民丰收节洛阳市庆祝活动在新安县举行。在启动仪式上，“2021年洛阳最美乡贤”“洛阳市2021年高素质农民创业创新大赛”获奖者名单揭晓。 今天上午，2021中国农民丰收节洛阳市庆祝活动在新安县举行。在启动仪式上，“2021年洛阳最美乡贤”“洛阳市2021年高素质农民创业创新大赛”获奖者名单揭晓。 【“2021年洛阳最美乡贤”获奖者】 1.韩云伟，洛阳市大河田园旅游发展有限公司董事长 2.梁小宝，洛阳市川宇农业开发有限公司首席执行官 3.付正林，洛阳市神州牡丹园艺有限公司总经理 4.李应贤，洛阳李应贤果业有限公司董事长 5.吕妙霞，孟津京孟种植专业合作社理事长 6.马明盼，汝阳县甜牛牧场农业开发有限公司 7.楚小莉，洛阳阡陌桑田农旅科技有限公司董事长 8.段东飞，洛阳市健稷产业园总经理 9.倪冬，河南嘉隆建筑材料有限公司总经理 10.魏迎捷，洛阳兆丰智慧农业发展有限公司总经理 11.杨明全，洛阳明全农业开发有限公司总经理 【“洛阳市2021年高素质农民创业创新大赛”获奖者】 初创组 一等奖：陈瑞生 二等奖：张颜召 王喜森 三等奖：李合斌 张国涛 石灵水 成长组 一等奖：孙蕾 二等奖：韦振川 樊留栓 三等奖：尚海敏 段玉国 刘小安 (洛报融媒记者 白云飞 王雨)