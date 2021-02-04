重走客家路 洛阳再出发——“天下客家汇河洛”采风活动进行时

9月26日，参加“天下客家汇河洛”摄影展览的摄影师们兴致勃勃地继续在洛阳采风；他们先后走进白马寺，汉魏故城，应天门，周公庙，丽景门，洛邑古城等古迹名胜，追踪客家人迁徒的足迹，从不同角度用镜头记录下了洛阳的古往今昔和新月异的变化，感受到了古城独特的魅力。

“重走客家路，洛阳再出发”在汉魏洛阳故城，西晋客家先民南迁出发地启动

9月26日，参加“天下客家汇河洛”摄影展览的摄影师们兴致勃勃地继续在洛阳采风；他们先后走进白马寺，汉魏故城，应天门，周公庙，丽景门，洛邑古城等古迹名胜，追踪客家人迁徒的足迹，从不同角度用镜头记录下了洛阳的古往今昔和新月异的变化，感受到了古城独特的魅力。

“重走客家路 洛阳再出发”走进中国佛教“祖庭”白马寺

本次活动由中共洛阳市委统战部、洛阳市文学艺术界联合会、洛阳市归国华侨联合会主办，洛阳客家文化研究会、洛阳市摄影家协会、洛阳博物馆承办；邀请了广东梅州、惠州、清远，福建龙岩、江西赣州、四川南充等客家地区的摄影师前来采风创作。

“重走客家路 洛阳再出发”走进中国儒教“祖庭”周公庙

在世界文化遗产汉魏洛阳故城，摄影师们了解到，今日世界各地客家人的第一批先民、就是从这里开始南迁的，采风团的成员们当即表示，即日起发起“重走客家路洛阳再出发”的摄影创作行动，以实际行动弘扬河洛精神，客家精神，传播中华文化。

丽景门见证了那个纷乱年代客家先民南迁的历史。如今，修葺一新的文峰塔、丽景门和复建的洛邑古城，成为客家人寻根问祖的重要参观地

在有“天下第一门”之称的应天门，摄影师们对这个曾经是央视秋晚现场的古迹兴趣盎然，摄影师冒雨拍摄，留连忘返；

洛邑古城

在中国佛教祖庭白马寺，来自广东惠州的摄影师刘葛干感叹地说：洛阳真是一个“祖根”文化的宝地，祖庭、酒祖、祖源地、根在河洛……久远的文化元素目不暇接，如此厚重的文化，让我们不虚此行。

据悉，本次活动是2021年河洛文化旅游节的重要文化活动之一，有关方面将借助影像的独特优势，推动塑造洛阳“客家祖源地”这一品牌，进一步增进海内外客家人及社会各界对“根在河洛”的文化认同。(记者 高均海 文/图)④