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河南中医药大学洛阳平乐正骨学院即将迎来首批2个专业近400名新生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.13 16:12

学院全貌 记者 鲁博 摄

　　13日，位于洛阳市伊滨区职教园区的河南中医药大学洛阳平乐正骨学院，图书信息大楼、教室、宿舍和运动场等均已主体完工，正在进行扫尾工作。这座高校，已经做好了迎接今秋首批大一新生的准备。

校园一隅 记者 鲁博 摄

　　创建于1958年的河南中医药大学，是全国建校较早的高等中医药院校之一。起源于洛阳的平乐正骨，是我国影响最大的一个正骨学术流派和国家级非物质文化遗产，具有良好的中医药教育基础，河南省洛阳正骨医院作为全国骨伤科医师培训基地，先后为国家培养了中医骨伤科医师6000多名。

图书馆内景 记者 鲁博 摄

　　2018年9月，河南中医药大学与洛阳市政府、河南省中医管理局、河南省洛阳正骨医院签订协议，合作建设“河南中医药大学洛阳平乐正骨学院”，旨在充分发挥河南中医药大学的教科研优势与“洛阳平乐正骨”的资源优势，有力助推洛阳副中心城市建设。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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