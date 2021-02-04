河南中医药大学洛阳平乐正骨学院即将迎来首批2个专业近400名新生

13日，位于洛阳市伊滨区职教园区的河南中医药大学洛阳平乐正骨学院，图书信息大楼、教室、宿舍和运动场等均已主体完工，正在进行扫尾工作。这座高校，已经做好了迎接今秋首批大一新生的准备。

学院全貌 记者 鲁博 摄

13日，位于洛阳市伊滨区职教园区的河南中医药大学洛阳平乐正骨学院，图书信息大楼、教室、宿舍和运动场等均已主体完工，正在进行扫尾工作。这座高校，已经做好了迎接今秋首批大一新生的准备。

校园一隅 记者 鲁博 摄

创建于1958年的河南中医药大学，是全国建校较早的高等中医药院校之一。起源于洛阳的平乐正骨，是我国影响最大的一个正骨学术流派和国家级非物质文化遗产，具有良好的中医药教育基础，河南省洛阳正骨医院作为全国骨伤科医师培训基地，先后为国家培养了中医骨伤科医师6000多名。

图书馆内景 记者 鲁博 摄

2018年9月，河南中医药大学与洛阳市政府、河南省中医管理局、河南省洛阳正骨医院签订协议，合作建设“河南中医药大学洛阳平乐正骨学院”，旨在充分发挥河南中医药大学的教科研优势与“洛阳平乐正骨”的资源优势，有力助推洛阳副中心城市建设。