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东方红拖拉机、中信重工消防机器人……洛阳制造亮相投洽会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.08 17:31

　　8日，由商务部主办的第21届中国国际投资贸易洽谈会(简称投洽会)在福建省厦门市开幕。洛阳市16家企业组团参会，其中，中国一拖东方红拖拉机模型、中信重工消防灭火侦查机器人在河南展区亮相，展示洛阳在高端装备制造领域的最新成果。

　　投洽会是中国目前唯一以促进双向投资为目的的国际投资促进活动，也是通过国际展览业协会(UFI)认证的全球规模最大的投资性展览会。本届投洽会以“新发展格局下国际投资新机遇”为主题，聚焦数字经济、绿色经济、碳达峰碳中和、工业互联、生物科技等热点领域，共设置14个展区，布展11万平方米，将举办50余场活动，预计将有800多个客商团组、5000多家企业，超过10万名客商参展参会。

　　此次投洽会，洛阳市共有16家企业、40余人参展参会，借助投洽会的广泛影响力和重要投资贸易平台，充分展示洛阳的先进技术和产品，通过“引进来”“走出去”双向交流，为洛阳寻求更多的发展机遇。

　　作为投洽会的配套活动之一，在7日下午举行的第六届中国国际绿色发展大会上，洛阳市汝阳县被授予“2020年绿色低碳发展地区”称号，并作为唯一一个县域政府代表以“‘绿色优先’引领汝阳经济更高质量发展”为题，分享了绿色经济、创新发展等方面的成果。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李亚君）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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