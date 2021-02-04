治水的大禹，移山的愚公（上古神话与洛阳）

在文字记载出现以前，上古史是与神话传说纠缠在一起的：大禹治水、愚公移山、夸父逐日、女娲补天……溯源华夏文明，这也是一座座绕不过去的“高山”。

在文字记载出现以前，上古史是与神话传说纠缠在一起的：大禹治水、愚公移山、夸父逐日、女娲补天……溯源华夏文明，这也是一座座绕不过去的“高山”。

对上古史的解读，人们一向见仁见智。作为“最早的中国”，洛阳又与这些神话有着怎样的渊源？

大禹治水确有其事

治水的大禹，移山的愚公，在中国都是家喻户晓的人物。他们的故事看似风马牛不相及，如果说愚公的原型是大禹，相信很多人会发出疑问：怎么可能？

得出这个结论的不是我，而是近年来的一些学者，包括“神都俗人”。

“神都俗人”本名杨官朋，今年32岁，洛阳人。他常在bilibili网站(简称B站)解读洛阳上古史，制作有《山海洛荒》《亢龙有悔》等系列视频，拥有粉丝近20万。

大禹治水，又称鲧(gǔn)禹治水。《山海经》中记载，鲧是禹的父亲，尧帝时期洪水滔天，他“窃帝之息壤以湮洪水”，结果获罪被杀。

长期以来，《山海经》被人们视为奇书，“息壤”也被解释为生生不息的土壤，充满神话色彩。然而，在杨官朋看来，这是对《山海经》的一种误读。

他认为，根据书中记载的方位，颛顼(Zhuānxū)就葬在伊洛河入黄河处的邙山山头。所谓帝之息壤，其实就是帝陵上的土。当时河水将从这里倒灌，淹没洛阳盆地，鲧情急之下“不待帝命”，从陵上挖土湮堵，结果被人告发治罪。

鲧死之后，禹接力治水，在疏通伊河时留下了“禹凿龙门”的传说。如《水经注》中记载：“昔大禹疏龙门以通水，两山相对，望之若阙，伊水历其间，故谓之伊阙。”《汉书》中也称：“昔大禹治水，山陵当路者毁之，故凿龙门，辟伊阙。”

大禹治水是中国历史上的重大事件，人们一直铭记着他的功绩。《左传》中记载，春秋时期，刘定公就在洛阳感叹：“美哉禹功，明德远矣。微禹，吾其鱼乎！”

治水成功后，大禹划天下为九州，为夏王朝的建立奠定了基础。然而，由于他的治水事迹被逐渐神化，有人开始怀疑他及夏王朝是否真的存在，直到2002年遂公盘盨(xǔ)被发现。

这是一件西周青铜礼器，内底有铭文10行98字，记载了“天命禹敷土，随山浚川，乃差地设征”的治水经过，这与《尚书》中“禹敷土，随山刊木，奠高山大川”等表述一致。

考古学家认为，关于大禹治水，这98字铭文是目前所知年代最早且最翔实的记录，其中也歌颂了禹的德政，证实了大禹及夏王朝是真实存在的。

愚公原型是大禹吗

战国时期，郑州人列御寇创作了不少寓言故事。其中，《愚公移山》出自《列子·汤问》，是商汤与夏革问答中的一段话。

夏朝灭亡后，夏革入商，成了商汤的臣子。商汤向他请教了很多问题，夏革有些不愿回答，只说“不知也”；说到大禹的时候，他的话多了起来，还讲了一个愚公移山的故事。

今天，人们对这个故事已非常熟悉——

太行、王屋二山，方七百里，高万仞，本在冀州之南，河阳之北。

北山愚公者，年且九十，面山而居。惩山北之塞，出入之迂也，聚室而谋曰：“吾与汝毕力平险，指(通“直”)通豫南，达于汉阴，可乎？”杂然相许。

其妻献疑曰：“以君之力，曾不能损魁父之丘，如太行、王屋何？且焉置土石？”杂曰：“投诸渤海之尾，隐土之北。”

遂率子孙荷担者三夫，叩石垦壤，箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男，始龀，跳往助之。寒暑易节，始一反(通“返”)焉。

河曲智叟笑而止之曰：“甚矣，汝之不惠！以残年余力，曾不能毁山之一毛，其如土石何？”

北山愚公长息曰：“汝心之固，固不可彻，曾不若孀妻弱子。虽我之死，有子存焉，子又生孙，孙又生子，子又有子，子又有孙，子子孙孙，无穷匮也，而山不加增，何苦而不平？”河曲智叟亡(通“无”)以应。

操蛇之神闻之，惧其不已也，告之于帝。帝感其诚，命夸娥氏二子负二山，一厝朔东，一厝雍南，自此，冀之南，汉之阴，无陇断焉。

《愚公移山》故事的发生地距洛阳不远，就在一河之隔的济源，而这段黄河是大禹治水的“主战场”。

杨官朋认为，列御寇对大禹十分推崇，而在《列子·汤问》中，夏革回答商汤的问话时，既不能明着赞美大禹，又怕大禹的功绩被人忘记，只能将其编进故事。“愚”“禹”二字同音，本身就能引起人们的联想。

当然，说愚公的原型为大禹，故事中还有不少线索，如“指通豫南，达于汉阴”，正好是大禹治水前黄河南流的故道；将土石“投诸渤海之尾”，即今天津一带，则是大禹治水后黄河改道的方向。此外，黄河泥沙堆积的“隐土”、京城氏之孀妻的“遗男”，都与大禹治水事迹有关。

邙山之巅的隋炀帝

公元604年的初冬，登基不久的隋炀帝到洛阳巡视邙山。

他南眺伊阙，想起了禹凿龙门的故事，便问群臣：“此非龙门耶？自古何因不建都于此？”仆射苏威答道：“自古非不知，以俟(sì)陛下。”

当时，隋炀帝已下决心迁都洛阳，掌控天下。他转过身，向北望向黄河、王屋山、太行山……“当这些关键词同时出现，隋炀帝瞬间就理解了愚公移山寓言的真相——愚公者，大禹也。”在《山海洛荒》系列第15期的视频中，杨官朋这样讲道。

次年，隋炀帝改元大业，开始紧锣密鼓地营建东都，并以洛阳为中心开凿南北大运河。6年后，海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系被连在一起，沟通中国南北的隋唐大运河正式形成。

隋唐大运河南达余杭(今杭州)，北至涿郡(今北京)，整体呈“人”字形。杨官朋说，这与愚公移山故事中南达汉阴、北到渤海之尾的线路如出一辙，可见隋炀帝也视大禹为偶像，想像他那样开创一番不世功业。

可惜，隋炀帝毕竟不是大禹，他好大喜功，骄奢误国，隋王朝很快就灭亡了。

作为南北交通的大动脉，隋唐大运河的真正繁荣是在唐代。当时，运河之上“商旅往返，船乘不绝”，催生了杭州、扬州等一大批运河名城。元代定都北京后，又对隋唐大运河进行“裁弯取直”，成为“一”字形的京杭大运河。

隋炀帝背负着亡国之君的骂名，不过，晚唐诗人皮日休在《汴河怀古》中说：“尽道隋亡为此河，至今千里赖通波。若无水殿龙舟事，共禹论功不较多。”

——隋炀帝的确有过“共禹论功”的雄心，至少是在他站上邙山之巅的那一刻。（首席记者 张广英）