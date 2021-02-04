19日下午，市委召开党外人士座谈会，通报上半年全市经济社会发展情况和当前重点工作，就“十四五”发展和下半年工作听取各民主党派市委、工商联负责人和无党派人士代表的意见建议。市委书记江凌主持会议并讲话，市委副书记、代市长徐衣显通报有关情况。

市委召开党外人士座谈会

江凌主持并讲话 徐衣显通报有关情况

19日下午，市委召开党外人士座谈会，通报上半年全市经济社会发展情况和当前重点工作，就“十四五”发展和下半年工作听取各民主党派市委、工商联负责人和无党派人士代表的意见建议。市委书记江凌主持会议并讲话，市委副书记、代市长徐衣显通报有关情况。

会上，民革市委主委程相朝、民盟市委主委魏世忠、民建市委主委魏险峰、民进市委主委任丽君、农工党市委主委雷雪芹、九三学社市委主委肖宏滨、致公党洛阳市总支部主委蔡根喜、市工商联主席安石柱、无党派人士曲红升先后发言。大家高度评价了今年以来市委围绕建强副中心、形成增长极，统筹推进经济社会发展、疫情防控等工作取得的成就，赞同市委对当前经济形势的分析和关于经济社会发展的部署，并就科学编制“十四五”规划、培育壮大特色产业、拉长智能农机装备制造产业链、加快特色文旅产业发展、优化营商环境、引进使用人才、全面推进乡村振兴、做好疫情防控、加强公共卫生服务体系建设、加快黄河生态廊道建设等提出意见建议。

江凌认真听取大家发言，不时插话与大家深入探讨，希望大家进一步发挥自身优势、深入调查研究，提出更多可操作、价值高的意见建议，为洛阳发展作出更大贡献。他叮嘱有关负责同志要把大家的意见建议进行吸纳转化，融入具体工作。江凌指出，当前洛阳发展处于重要战略机遇期，关键是要把握机遇、走对路子。要着力打好城市牌、产业牌、科技牌、文化牌，坚持城市引领、产业立市、科技强市、文化兴市，推动“十四五”发展开好局、起好步。

江凌指出，要着力走好创新驱动之路。立足新发展阶段，进一步做强城市功能，完善基础设施和公共服务能力，提升城市对优质资源特别是各类人才的聚合力，增强对周边地区的辐射带动力。深化经济领域市场化改革，提高市场化程度和市场配置资源能力，营造更加公平有序的市场环境，更好聚集各类资源。大力培育创新主体，持续转变思维模式，用好政府的有形之手，放活市场的无形之手，推动高新技术企业、科创型小微企业、新型研发机构等创新主体发展壮大。

江凌强调，要着力走好差异化发展之路。深入贯彻落实习近平总书记关于区域协调发展的重要指示，深刻把握新时代城市发展的基本规律，认真落实发展动力极化、区域发展一体化、地区发展差异化要求。坚持分类施策，中心城区要以创新型经济为重点，统筹城市提质和科技产业发展；中心城区周边县区要以产业发展为重点，统筹县城扩容提质和乡村振兴；南部地区要以乡村振兴为重点，统筹生态建设和特色产业发展，推动南部地区走好生态优先的发展之路。用好全面推进乡村振兴这个抓手，引导乡贤返乡创业，大力发展乡村产业。坚持城乡统筹，建立城市反哺农村机制，以城市发展更好带动乡村发展，让广大农村群众共享发展成果。

江凌指出，要着力走好开放合作之路。牢固树立平台思维，秉承开放共享精神，通过平台更好聚合资源，吸引更多人才扎根洛阳、创造价值、推动发展。深化产业共建意识，立足全国分工，发挥各自优势，与沿海发达地区形成产业互补、要素互融、成果共享的协作关系。各级领导干部要强化开放理念，积极拓宽视野，站位全国大局谋划洛阳发展，赢得更大发展主动。

江凌强调，要着力走好文化兴洛之路。立足洛阳厚重的文化资源，善于用产业思维发展文化，引入更多市场主体和高端人才，做好重大谋划，深挖市场潜力，创新文旅业态、文创产品，更好把文化资源优势转化为发展优势。

陈淑欣、王军、王敬林参加会议。(洛报融媒记者 李东慧 孙小蕊)