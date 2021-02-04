20岁农村姑娘憧憬大学生活 想勤工俭学赚生活费

家住宜阳县香鹿山镇北留村的潘湾湾，今年高考考了574分。拿到录取通知书后，她每天都在憧憬大学生活的美好。虽然家境困难，但在政策扶持下，她的学费获得了减免，可生活费依然让她有些发愁。

家住宜阳县香鹿山镇北留村的潘湾湾，今年高考考了574分。拿到录取通知书后，她每天都在憧憬大学生活的美好。虽然家境困难，但在政策扶持下，她的学费获得了减免，可生活费依然让她有些发愁。

家境困难的她，从小就是个懂事的孩子

潘湾湾今年20岁，毕业于宜阳县第一高级中学，今年高考考了574分，被河南师范大学思想政治教育专业录取。

湾湾的母亲在她8岁时因癌症去世，治疗花光了家里所有积蓄，一家人只能靠体弱多病的父亲在村里做保洁员勉强度日。

湾湾还有一个三级残疾的哥哥和正在上学的妹妹。目前，她的哥哥在外地打工，虽然有能力养活自己，但无法补贴家庭。她的妹妹即将步入高中，学习方面的花销也是一个问题。

懂事的湾湾从小承担了家里的大部分家务，还经常帮父亲干农活，掰玉米、薅花生……有啥活就干啥活。上高中后，由于功课紧张，湾湾每两周才回家一次。每次回家，她都会帮父亲和妹妹把脏衣服洗了，再给俩人好好做顿饭。

政策扶持下，她的学费有了着落

虽然物质条件不佳，但湾湾的心态一直特别乐观。她告诉记者，在相关政策的扶持下，她的妹妹上学享受“两免一补”(免学杂费，免书本费，补助生活费)，每学期有625元补助。

如今，随着村里的条件越来越好，父亲的工资也在不断增加。而湾湾考上了公费师范生，不仅学费能够获得减免，毕业后还能有定向的工作岗位。

“生活条件在改善，未来生活有希望。我特别感谢党和政府给对我们的帮助！”湾湾说。

勤工俭学赚生活费，她不想给家里添负担

这些天，随着开学的日子越来越近，湾湾每天都在憧憬大学生活的美好。她说，尽管未来有很多变数，但她相信只要付出就一定能有回报。

“毕业后，我会被分配到三门峡当教师，离家不算远，可以在工作的同时照顾家庭，尽早帮父亲分担。”湾湾说，她希望自己尽早就业，帮父亲分担压力，全力支持妹妹上学。

目前，湾湾的学费已经有了着落，但上大学后的生活费依然是个问题。开学后，她打算勤工俭学，靠劳动赚取生活费，尽量不向家里伸手要钱。（洛报融媒记者 刘嘉仪 实习生 吉喆 文/图）