三种处方！洛阳新版新冠肺炎中医药预防方案来了

5日，洛报融媒记者从市卫健委获悉，为了充分发挥中医药在新冠肺炎疫情防控中的预防作用，结合洛阳地区居民生活习惯、气候、时令等特点，市卫健委组织中医药专家修订了新冠肺炎中医药预防处方，供广大市民参考使用。

5日，洛报融媒记者从市卫健委获悉，为了充分发挥中医药在新冠肺炎疫情防控中的预防作用，结合洛阳地区居民生活习惯、气候、时令等特点，市卫健委组织中医药专家修订了新冠肺炎中医药预防处方，供广大市民参考使用。 5日，洛报融媒记者从市卫健委获悉，为了充分发挥中医药在新冠肺炎疫情防控中的预防作用，结合洛阳地区居民生活习惯、气候、时令等特点，市卫健委组织中医药专家修订了新冠肺炎中医药预防处方，供广大市民参考使用。 “去年，市卫健委发布过新冠肺炎中医药预防方案，当时主要面对冬春季的预防，此次暑期疫情形势严峻，我们按照时令和气候等特点，对去年的方案进行修订，在方剂中新增藿香等药材。”市卫健委中医科相关负责人说，此次新版方案共有三种处方，以供不同年龄段人群使用。 一、成人预防用方：防感解毒汤 生黄芪10g、苍术9g、防风6g、藿香6g、贯众10g、芦根10g、生甘草10g、金银花10g。 功效：扶正解毒，健脾化湿。 适应症：适用于14岁以上普通人群的预防，可提高人体抗病能力。 用法：一日一剂，水煎服。上药用冷水浸泡30分钟，大火煮沸后改用小火继续煮15分钟。连续煎煮两次，将两次所熬药液混匀约400毫升，每次口服约200毫升，每日2次，连服5天，无不适可继续服用。 注意事项：过敏体质、久病体虚、孕妇、有严重基础疾病且处于不稳定期的特殊人群，请在医生指导下服用。 二、儿童预防用方 生黄芪6g、苍术5g、防风3g、藿香5g、贯众3g、生甘草5g、金银花5g、山楂5g、神曲5g。 功效：扶正解毒，化湿护胃。 适应症：适用于2-14岁儿童的预防，可提高人体抗病能力，保护胃气。 用法：一日一剂，水煎服。上药用冷水浸泡30分钟，大火煮沸后改用小火继续煮15分钟。连续煎煮两次，将两次所熬药液混匀约300毫升，每次约100毫升温服，每日3次，连服5天，可加适量白糖调味。2岁以下幼儿服用量酌情减少。 注意事项：过敏体质、有严重基础疾病且处于不稳定期的特殊儿童，请在医生指导下服用。 三、代茶饮方：保肺解毒饮 生黄芪9g、葛根5g、芦根5g、白茅根5g、金银花10g、陈皮3g、生甘草5g。 适应症：适用于流行期间普通人群的预防。 用法：煎或泡水代茶饮，不拘时，少量频饮。 注意事项：脾胃虚寒腹泻、过敏体质及孕妇慎用。 (洛报融媒记者 王博东 通讯员 耿梅 焦歌)