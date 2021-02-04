最高气温34℃！洛阳下周还有雷阵雨、冰雹等

23日，河南省气象服务中心预计，未来三天全省大部以多云天气为主，气温回升；26日白天，我省北中部、西部部分地区有干热风；25日、26日我省南部、西北部部分地区有阵雨、雷阵雨，请注意防范。

23日，河南省气象服务中心预计，未来三天全省大部以多云天气为主，气温回升；26日白天，我省北中部、西部部分地区有干热风；25日、26日我省南部、西北部部分地区有阵雨、雷阵雨，请注意防范。 23日，河南省气象服务中心预计，未来三天全省大部以多云天气为主，气温回升；26日白天，我省北中部、西部部分地区有干热风；25日、26日我省南部、西北部部分地区有阵雨、雷阵雨，请注意防范。 洛阳市气象台据气象资料分析，受东北冷涡后部横槽影响，我市27日前后局地有雷阵雨并伴有短时大风、冰雹等强对流天气。具体预报如下： 24日(周一)，晴天到多云，偏西风4级左右，气温14℃到31℃； 25日(周二)，晴天到多云，西南风4级左右，气温16℃到30℃； 26日(周三)，多云到晴天，偏西风4级，气温17℃到33℃； 27日(周四)，晴天到多云，局地有雷阵雨并伴有短时大风、冰雹等强对流天气，西南风4级，气温17℃到34℃； 28日(周五)，晴天间多云，西北风3级到4级，气温20℃到31℃； 29日(周六)，晴天到多云，局地有雷阵雨，气温18℃到32℃； 30日(周日)，晴天转多云，局地有雷阵雨，气温19℃到32℃。 (洛报融媒记者 余子愚 通讯员 郭铭博)