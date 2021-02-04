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自贸区洛阳片区第二批创新成果将在全市复制推广
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.21 17:41

　　21日，洛报融媒记者从自贸区洛阳片区获悉，我市近日发布文件，将在全市范围内复制推广洛阳片区第二批创新成果，包括企业开办、涉企经营、金融服务、法律服务、贸易便利化等5个方面共8项，该文件同时梳理汇总了其他地区先进改革经验共10项供全市学习借鉴。

　　作为新时代改革开放的新高地，自贸试验区的核心任务是制度创新，基本要求是可复制可推广。此次在全市复制推广的第二批创新成果具体为——

　　涉及企业开办方面2项，包括实行“集群注册登记”、取消药品零售企业筹建审批。

　　涉及企业经营方面2项，包括食品经营许可(仅销售预包装食品)改为备案、推行拍卖经营许可“概要申报+告知承诺”改革。

　　涉及金融服务方面2项，包括创新“信贷+信用”普惠金融模式、外贸综合服务企业跨境结算新模式。

　　涉及法律服务方面1项，即递进式商事纠纷多元化解模式。

　　涉及贸易便利化方面1项，即关银一KEY通。

　　供全市学习借鉴的改革创新经验10项，具体为“一业一证”改革、食品经营连锁企业“申请人承诺制”、社会投资小型工程项目和带规划设计方案出让用地工程项目“7+1”审批机制、制造行业供应链金融订单融资新模式、医疗器械“承诺即投产”、“简案快办”为知识产权保护提速、施工许可豁免制、建设工程单体竣工验收、实行纳税人无过错免责制度、“区域评估+标准地+告知承诺+综合服务”一体化审批新模式。

　　自贸区洛阳片区成立四年来，已累计形成创新案例167项，其中“多证集成、一照通行”创新案例入选《中国营商环境报告2020》，7项创新获评全省“2020年最佳实践案例”。去年年底，围绕企业开办、涉企经营、企业退出、企业投资4个方面，洛阳片区首批22项创新成果在全市范围内复制推广，随后该批“洛阳经验”还走出我市，目前在三门峡、济源逐步落地，用力推动了洛阳都市圈区域协同发展。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 马素连）
[ 责任编辑：席倩倩]
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