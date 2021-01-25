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阵风7级到8级！洛阳发布大风蓝色预警 局地有雷阵雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.06 14:58

　　6日，洛报融媒记者获悉，洛阳市气象台5月6日11时40分发布大风蓝色预警信号：预计今天白天到夜里，我市大部分地区将出现4级到5级西北风，阵风7级到8级，部分地区伴有扬沙或浮尘，请加强防范。

　　防御指南：

　　1. 政府及相关部门按照职责做好防大风工作；

　　2. 关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资；

　　3. 相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，如回港避风或者绕道航行等；

　　4. 行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留；

　　5. 有关部门和单位注意森林等防火。

　　洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受华北干槽及高空冷平流影响，预计今天白天到夜里，我市多云，下午到夜里局地有雷阵雨，偏南风3级转西北风4级到5级，气温13℃到33℃。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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