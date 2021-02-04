洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“五一”小长假前后，洛阳开行28趟临客
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.30 10:39

　　“五一”小长假即将开始，您抢到出行的火车票了吗？30日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，假期前后，洛阳开行28趟临客，满足旅客出行需要。具体车次如下——

　　一、洛阳站开行临客：

　　1、K4294次(成都—洛阳)4月30日—5月5日开行，洛阳5:16到。

　　2、K4293次(洛阳—成都)4月30日—5月5日开行，洛阳22:50开。

　　3、K1364次(成都—北京西)4月29日—5月8日开行，洛阳19:13到，19:42开

　　4、K1363次(北京西—成都)4月30日—5月9日开行，洛阳8:01到，8:21开

　　5、K4815次(北京—兰州)4月30日—5月3日开行，洛阳5:26到，5:50开

　　6、K4816次(兰州—北京)5月1日—5月4日开行，洛阳14:30到，14:56开

　　7、K5354次(洛阳—南阳)4月30日—5月5日开行，洛阳7:03开

　　8、K5353次(南阳—洛阳)5月2日—5月7日开行，洛阳15:51到

　　9、K5366次(洛阳—郑州)4月30日—5月5日开行，洛阳18:33开

　　10、K5365次(郑州—洛阳)4月30日—5月5日开行，洛阳22:59到

　　11、K5360次(洛阳—郑州)4月30日—5月5日开行，洛阳8:45开

　　12、K5359次(郑州—洛阳)4月30日—5月5日开行，洛阳12:51到

　　13、K5370次(洛阳—商丘)4月30日—5月5日开行，洛阳8:30开

　　14、K5369次(商丘—洛阳)4月30日—5月5日开行，洛阳18:02到

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳公布10条“最美乡村旅游路”【组图】
  • 洛阳地铁1号线运营“满月”！日均客流...
  • 洛阳高新区又添新游园 融入劳动文化元素
  • 洛阳市奥林匹克中心项目加快推进
  • 中国空间站建设有咱“洛阳保障”
  • 大动作！事关洛阳都市圈区域住房公积...
  • 收藏！五一游栾川，超全又实用的攻略出炉
  • 河南省五一劳动奖出炉！洛阳市一批先...
  • 5月至8月，洛阳将发放5000万元惠民“...
  • 洛宁县连山村：沟域经济 绿美山乡
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    “五一”假期哪里去？...
    群众围观5位专家吃瓜？...
    持续到5月10日！快来赴...
    连环画里读党史 重温...
    精彩热帖

    创意摄影

    蜻蜓蜕变

    娇艳欲滴

    人像习作
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605