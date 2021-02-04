“五一”小长假前后，洛阳开行28趟临客

“五一”小长假即将开始，您抢到出行的火车票了吗？30日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，假期前后，洛阳开行28趟临客，满足旅客出行需要。

“五一”小长假即将开始，您抢到出行的火车票了吗？30日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，假期前后，洛阳开行28趟临客，满足旅客出行需要。具体车次如下——

一、洛阳站开行临客：

1、K4294次(成都—洛阳)4月30日—5月5日开行，洛阳5:16到。

2、K4293次(洛阳—成都)4月30日—5月5日开行，洛阳22:50开。

3、K1364次(成都—北京西)4月29日—5月8日开行，洛阳19:13到，19:42开

4、K1363次(北京西—成都)4月30日—5月9日开行，洛阳8:01到，8:21开

5、K4815次(北京—兰州)4月30日—5月3日开行，洛阳5:26到，5:50开

6、K4816次(兰州—北京)5月1日—5月4日开行，洛阳14:30到，14:56开

7、K5354次(洛阳—南阳)4月30日—5月5日开行，洛阳7:03开

8、K5353次(南阳—洛阳)5月2日—5月7日开行，洛阳15:51到

9、K5366次(洛阳—郑州)4月30日—5月5日开行，洛阳18:33开

10、K5365次(郑州—洛阳)4月30日—5月5日开行，洛阳22:59到

11、K5360次(洛阳—郑州)4月30日—5月5日开行，洛阳8:45开

12、K5359次(郑州—洛阳)4月30日—5月5日开行，洛阳12:51到

13、K5370次(洛阳—商丘)4月30日—5月5日开行，洛阳8:30开

14、K5369次(商丘—洛阳)4月30日—5月5日开行，洛阳18:02到