4月29日，国网洛阳供电公司举办2021年社会责任专题发布会，公开发布《电亮千年古都共享美好生活——服务洛阳经济社会发展报告书(2020)》(简称“报告”)，自2016年首次举办社会责任专题发布会以来，这是公司连续第6年向社会公开举办社会责任专题发布会，全面展现公司2020年重点履责实践和成效。

4月29日，国网洛阳供电公司举办2021年社会责任专题发布会，公开发布《电亮千年古都共享美好生活——服务洛阳经济社会发展报告书(2020)》(简称“报告”)，自2016年首次举办社会责任专题发布会以来，这是公司连续第6年向社会公开举办社会责任专题发布会，全面展现公司2020年重点履责实践和成效。

开展不停电带电作业，全力确保居民生产生活用电

报告聚焦2020年抗击疫情和脱贫攻坚时事热点，展现了洛阳公司在保障疫情期间电力供应、助力打赢脱贫攻坚战中的有效行动和重点绩效，从“电亮发展为经济赋能”“电亮生活为梦想绘图”“电亮生态为古都添彩”“电亮社会为文明增色”四个章节描绘了公司“十三五”期间以及2020年在助力洛阳城市发展、改善生态环境、建设和谐社会中的电力画卷，彰显了公司在奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章中的“大国重器”作用和“顶梁柱”担当。