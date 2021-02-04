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“花开洛阳 奇境栾川”旅游产品发布会在广州隆重举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 全景栾川 2021.04.21 10:23
发布会现场

　　牡丹花香飘万里，奇境栾川美如画！4月20日，“花开洛阳 奇境栾川”旅游产品发布会在花城广州隆重召开。广州市文化广电旅游局一级调研员彭铁山、洛阳市文化广电和旅游局副局长张旭出席并讲话。

参会旅行社签到

　　广州市文化广电旅游局一级调研员彭铁山在致辞中表示：花城四月天，迎宾正当时！今天，历史名城洛阳和生态涵养地栾川共同为我们带来了独特的人文+山水旅游产品。广州作为著名的客源地城市，市民消费能力强，出游意愿强烈，我们会把以广州为中心的珠三角的客人，源源不断的带往洛阳。希望借此次活动，广州与洛阳加强交流合作，促进资源共享，客源互送，实现互利共赢。

洛阳市文化广电和旅游局副局长张旭讲话

　　洛阳市文化广电和旅游局副局长张旭表示：本次推介会时值洛阳市第39届牡丹文化节举办之际，我们热忱欢迎广东人民赴一场与古都洛阳，奇境栾川的美丽之约，领略国色天香、体验自然山水。

栾川县文化广电和旅游局副局长宋伟推介栾川旅游

　　栾川县文化广电和旅游局副局长宋伟进行栾川旅游推介时介绍：古都洛阳深厚的人文历史深入人心，奇境栾川的自然山水特色鲜明，洛阳历史文化与栾川的生态资源形成良好互补，是整个中原地区优质的旅游目的地。希望各位旅行社朋友能够把“奇境栾川”旅游产品推荐给广东人民，诚邀大家到栾川去欣赏奇绝景观、体验奇特活动、感受奇境之旅。

　　推介会上，洛阳龙门石窟、栾川老君山、鸡冠洞、重渡沟、栾川印象等旅游企业通过视频、主题推介、互动问答等形式深度展示了洛阳和栾川丰富多样的旅游产品，参会的各旅行社朋友纷纷表示，洛阳和栾川这样的优质旅游目的地，值得向广东人民好好推荐。

　　为促进合作落地，栾川县人大副主任郭文华向广州中海国际旅行社授予栾川旅游战略合作伙伴资格。

　　据悉，本次发布会也是洛阳都市圈景区推广联盟成立以来的首次联动活动，该联盟致力于整合洛阳都市圈最优质的旅游资源，在产品设计、宣传营销、品牌打造上形成合力，共同做大做强旅游市场。

　　广州市文化广电旅游局、洛阳市文化广电和旅游局、龙门石窟世界文化遗产园区管委会、栾川县文化广电和旅游局、老君山、鸡冠洞、重渡沟、栾川印象等旅游企业和广东省100余家旅行社及当地媒体记者参加了本次发布会。（通讯员 王锦钰）⑧
[ 责任编辑：马佳佳]
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