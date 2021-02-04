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洛阳市领导会见来洛考察的部分客商

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.13 08:19

　　昨日，市长刘宛康分别会见来洛参观考察、洽谈合作的部分嘉宾代表。

　　在会见北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司董事长齐笑一行时，刘宛康表示，当红齐天集团是VR行业的头部企业，在VR设计制作、虚拟现实博物馆设计运营等领域具有国内一流水平，希望双方依托洛阳丰厚的历史文化资源，以科技创新赋能文化产业，加速新旧动能转化，助推洛阳打造国际人文交往中心。

　　在会见日出东方控股股份有限公司董事长徐新建一行时，刘宛康表示，随着我国碳达峰、碳中和目标的提出，包括太阳能光热技术在内的新能源产业将迎来重大发展机遇。洛阳愿与日出东方深入合作，在支持企业原有项目转型发展的同时，在节能环保、新能源等领域促成新合作，实现互利共赢，推动绿色发展。徐新建表示，将发挥企业在太阳能光热应用领域的优势，结合洛阳产业特点和发展方向，加大在洛阳的投资，在清洁能源、建筑节能等领域不断深化拓展合作，为洛阳都市圈、现代化强市建设作出积极贡献。

　　副市长魏险峰参加会见。(记者 李迎博 孙自豪)
[ 责任编辑：马佳佳]
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