2021“山水人文·最美龙门”诚邀全国摄影人

4月9日上午，2021“山水人文·最美龙门”全国摄影大赛暨“盛世繁华·龙门花境”展会启动仪式在龙门园区伊水游园唐韵段隆重举行。该大赛由龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会主办，洛阳市摄影家协会承办。百余位摄影师和新闻媒体记者参加了启动仪式。

4月9日上午，2021“山水人文·最美龙门”全国摄影大赛暨“盛世繁华·龙门花境”展会启动仪式在龙门园区伊水游园唐韵段隆重举行。该大赛由龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会主办，洛阳市摄影家协会承办。百余位摄影师和新闻媒体记者参加了启动仪式。

龙门的诗和远方，不仅蕴藏着文化之魂，还蕴含着山水之韵。近两年，龙门园区在生态建设上提笔着墨、植绿增绿，绘就了绿意盎然的生态龙门“工笔画”。他诚邀摄影人在拾光掠影中记录如画风景，在百花竞放中饱览大好春光。

洛阳作为国家历史文化名城和著名古都，丝绸之路的东方起点和隋唐大运河的中心，洛阳的文化遗产灿若星辰，龙门山色一直以来都被列为洛阳八大景之冠，更是我国石窟艺术极为重要的组成部分。活动号召摄影爱好者，充分发挥影像的力量，为传播龙门文化作出积极贡献。

本次大赛围绕“人文”主题，以“寻美、审美、悟美”发现龙门最美瞬间为主线，围绕“吃、住、行、游、购、娱”展开，通过摄影师镜头寻找龙门之美，发现龙门之美，定格龙门之美。 大赛采用积分制评奖，全年共分10个比赛主题，10次月赛。每月主题将通过“龙门石窟景区”、“龙门石窟”、“洛阳摄影”微信公众号发布月赛主题，敬请关注公众号。（记者 高均海）