4月9日牡丹花情预报

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

四星级牡丹观赏园花情如下：

王城公园：全园共有580多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的60%。主要分布在沉香楼观赏区、牡丹仙子观赏区、紫云天香台、王城春早观赏区、傲梅渲春观赏区。其中：盛开的牡丹品种有珊瑚台、菱花湛露、富贵满堂、雨后风光、香玉、十八号、八束狮子、镰田藤、岛大臣等；初开的牡丹品种有春红娇艳、首案红、初乌、白妙、渡世白、新七福神、八千代椿等。园内棣棠、樱花、绣线菊等竞相绽放。

(王城公园 岛大臣等品种)

(王城公园 渡世白)

隋唐城遗址植物园：全园共有580多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的53%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园。其中：盛开的牡丹品种有千褶凤冠、天香、蓝芙蓉、群乌、太阳等；初开的牡丹品种有守重红、天香夺锦、百花娇艳、玲宝、旭港等。另外，园内一级路两侧千余株樱花、碧桃盛开。千姿牡丹园内万余株垂枝桃、碧桃、菊花桃、绛桃、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等正值盛花期。南门5万余株郁金香开放。

(隋唐城遗址植物园 富贵满堂)

(隋唐城遗址植物园 蓝芙蓉)

中国国花园：全园共有约380个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的48%。主要分布在蝴蝶园、木栈道、早开园、唐风隋影广场等处。其中：盛开的牡丹品种有旭港、芳纪、寒樱狮子、胡红、雪映桃花、村松樱、似二乔、黑海撒金、墨楼争辉、花游、等；初开的牡丹品种有旭港、白神、樱花粉、百园红霞、冠世墨玉、初乌、豆绿、姚黄、岛大臣等。园内樱花、碧桃、黄刺玫争奇斗艳。

(中国国花园 村松樱)

神州牡丹园：全园共有660个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的49%。主要分布在国花坛、精品观赏区、花仙宫南侧观赏区。其中：盛开的牡丹品种有冰凌罩红石、层叠多娇、鲁粉、满园春光、粉中冠、霓虹焕彩、春柳、卷叶红、太平红、新日月、蓝宝石、银红巧对、彩绘、银红争春、似荷莲、明星、洛阳红、岛锦、十八号、珊瑚台、俊艳红、胜葛巾、墨池金辉、腰带红、二乔、雪映桃花等；初开的牡丹品种有蓝线界玉、蓝田玉、紫蓝魁、红蔷薇、红梅飞雪、第一娇、蝴蝶探雪、雪峰、雪原紫光、朝阳红等。园内榆叶梅、碧桃、樱花、郁金香竞相绽放。

国际牡丹园：全园共有300多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的40%。主要分布在早花区、环路沿线及大温室。大温室牡丹开放90%。其中：盛开的牡丹品种有冬凌桃仙、太阳、芳纪、景玉、火炼金丹、洛阳红、蓝月亮、二乔、玉版白等；初开的牡丹品种有水墨丹青、冠世墨玉、墨紫绒金、麻姑献寿、李园红、户川寒、兰贵人、老君紫、银红巧对等。

(国际牡丹园 蓝月亮)

国家牡丹园：全园共有约320个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的34%。主要分布在南园、北园。其中：盛开的牡丹品种有姚黄、乌龙捀盛、冠世墨玉、黄辉、红乔、霓虹焕彩、百园红霞、二乔、赛雪塔、小桃红、白雪塔等；初开的牡丹品种有日月锦、镰田藤、太平红、鲁菏红、姚黄、富贵满堂、太阳、芳纪、洛阳红等。园内紫藤、碧桃、樱花、丁香等争奇斗艳。

三星级牡丹观赏园花情如下：

西苑公园：全园共有195个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的67%。主要分布在公园大门、北门、人工湖南侧牡丹观赏区、瀛洲山牡丹观赏区等处。其中：盛开的牡丹品种有芳纪、岛锦、珊瑚台、洛阳红、春红娇艳、姚黄、丛中笑、二乔、银红巧对、雪映桃花、香玉等；初开的牡丹品种有花王、八千代椿、葛巾紫、太阳、旭港、十八号、花竞等。

(西苑公园 八千代椿)

牡丹公园：全园共有约155个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的65%。主要分布在古牡丹园、瀛园、假山东侧。其中：盛开的牡丹品种有圣代、天衣、八千代椿等；初开的牡丹品种有八束狮子、翁狮子、万花盛等。

洛阳农博园：园内共有30个品种牡丹开放,约占本园牡丹的64%。主要分布在九色牡丹区、园区中心主路两侧、园区东侧。其中：盛开的牡丹品种有彩绘、鲁菏红、魏紫、洛阳红、冠世墨玉、岛锦、高杆红、香玉等；初开的牡丹品种有肉芙蓉、银红巧对等。

郁金香牡丹园：全园共有30个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的43%。主要分布在牡丹东区。其中：盛开的牡丹品种有洛阳红、种生红、朱砂红、凤丹白、种生紫等；初开的牡丹品种有黑光司、岛锦、岛大臣、花竞、二乔等。

天香牡丹园：园内有凤丹、洛阳红、岛锦3个品种牡丹开放,约占本园牡丹的38%。主要分布在天香园西南角、天香园东侧。

第39届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2021年4月8日