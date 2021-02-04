洛阳有座周公庙博物馆 殿堂构架巧妙能抗地震

洛阳市老城区有一座博物馆，诞生于千余年前的一个“谎言”，是洛阳市区目前为数不多的明清建筑群之一，其中一座殿堂还具有抗地震功能……它便是洛阳周公庙博物馆，今天，洛报融媒记者走进这里，探秘它的千年传奇。

洛阳市老城区有一座博物馆，诞生于千余年前的一个“谎言”，是洛阳市区目前为数不多的明清建筑群之一，其中一座殿堂还具有抗地震功能……它便是洛阳周公庙博物馆，今天，洛报融媒记者走进这里，探秘它的千年传奇。

博物馆外墙成拍照热门地

洛阳周公庙博物馆位于老城区定鼎南路与凯旋东路交叉口东，古色古香的四进式院落与旁边的应天门交相辉映。尤其是它朱红色的外墙，已成为市民和游客拍照留念的热门地。

走进博物馆，只见古建筑掩映在苍松翠柏中，很是幽静，闲暇之余来此逛逛，或坐在石阶上歇歇脚，心旷神怡，堪称一种享受。

周公庙始建于隋末唐初，是纪念西周时期著名的政治家、思想家、军事家，古代洛邑的营建者，中国儒家思想的奠基人——周公姬旦的祠庙，亦称元圣庙。为了让大家系统地了解周代历史和文化，上世纪90年代，我市在周公庙的基础上，建起一座弘扬周公文化、展示周公事迹的洛阳周公庙博物馆，供市民和游客参观学习。

洛阳周公庙博物馆占地50余亩，为全国三大周公庙之一，也是全国重点文物保护单位，内有保存较为完好的明清古建筑群。