昨日，第39届中国洛阳牡丹文化节筹备工作动员会召开，按照“强主题、重提升、保安全、促融合、惠民生”要求，对筹备工作进行再动员再部署。 昨日，第39届中国洛阳牡丹文化节筹备工作动员会召开，按照“强主题、重提升、保安全、促融合、惠民生”要求，对筹备工作进行再动员再部署。 市长刘宛康出席会议并讲话。市委副书记赵会生主持会议。市领导王琰君、魏建平、王飞、魏险峰、贺敏参加会议。 刘宛康指出，第39届中国洛阳牡丹文化节是在“两个一百年”奋斗目标历史交汇、“十四五”规划开局之年、加快现代化洛阳都市圈建设和开启社会主义现代化强市新征程历史背景下举办的牡丹盛会。高质量办好本届牡丹文化节，对提升洛阳城市形象、城市品牌和城市知名度，打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城具有重大意义。各级各部门要提升政治站位、强化使命担当，切实增强思想自觉和行动自觉，精心策划、周密部署，高质量办好本届牡丹文化节，打造更有内涵、更有特色、更具影响的洛阳城市品牌节会。要紧盯关键环节，细化工作举措，做到工作方案再细化、城市环境再优化、舆论宣传再强化、疫情防控常态化、安保工作精细化、接待服务精准化、市县联动密切化，全面提升牡丹文化节的影响力和美誉度。要按照牡丹文化节执委会部署要求，严格落实责任，提高工作标准，坚持规范节俭，迅速行动，扎实筹备，确保本届牡丹文化节精彩出彩、圆满成功，以优异成绩迎接建党100周年。(记者 李三旺)