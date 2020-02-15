洛阳将用3年时间完成1810个城镇老旧小区改造任务

打造彰显洛阳气质的高品质生活空间，洛阳将采取哪些具体举措？15日召开的中共洛阳市委新闻发布会对此作出了解答。

打造彰显洛阳气质的高品质生活空间，洛阳将采取哪些具体举措？

15日召开的中共洛阳市委新闻发布会对此作出了解答。

发布会透露，洛阳市将坚持国际视野、国际标准、国内一流、洛阳特色，坚持补短板与扬优势相结合、强自身与强辐射齐发力、中心城区与县域发展共统筹，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本，以深入实施百城建设提质工程为抓手，以安全、整洁、有序、智能为目标，全面实施城市更新行动，大力提升城市精细化治理水平，强力推进生态建设和绿色低碳发展，加快推进以人为核心的新型城镇化，持续画精画美画好城市建设“工笔画”，倾力打造彰显洛阳气质的高品质生活空间，为建设社会主义现代化强市提供有力支撑。

具体采取五项措施：

一是优化拓展城市空间布局。坚持高水平规划、高质量建设、精细化管理，推动城市内涵式发展。统筹抓好国土空间规划、洛阳都市圈专项规划、重点区域规划设计编制和“一中心六组团”城乡总体规划提升等工作。优化中心城区空间布局，加快洛北板块改造升级，推动洛南板块提升品质，加快推进伊滨板块开发建设，推动偃师、孟津—吉利板块尽快融入中心城区，实现中心城区扩容提质。合理开发城市地下空间，建成地下综合管廊80公里，人防工程150万平米以上，人均防护面积达1.8平方米。做好城市中心区、主要街道、滨水空间、城市出入口等重要地区、重要节点城市设计，控制好开发强度、建筑高度、建筑色彩和建筑风格，塑造特色鲜明、功能多样、尺度宜人的公共空间。

二是构建内畅外联交通路网体系。全面建成中心城区“井字+外环”快速路网，快速路通车里程达100公里以上、主干道达1600公里以上，路网密度达8千米/平方千米。地铁1、2号线开通运营，地铁二期和六大综合交通枢纽基本建成，“两横一纵”市域快线加快推进，中心城区与组团县区联结更加紧密。呼南高铁豫西通道和洛平漯周高铁建成通车，与长三角等发达地区实现直连直通。

三是高效推进老旧小区改造和城市有机更新。不断扮靓城市颜值，着力打造绿色社区、完整社区、智慧社区，按照基础设施全到位、城市功能全配套、智慧安防全植入、绿色生态全渗透、物业管理全覆盖的“五全”要求，利用3年时间全面完成2000年底前建成的城镇老旧小区组团连片改造任务，涉及166个片区、1810个小区，惠及居民189768户。其中，中心城区组团连片改造104个片区、956个小区，惠及居民143418户。各县(市)、吉利区组团连片改造62个片区、854个小区，惠及居民46350户。同时，建设安置房20万套，租赁(含保障)房2万套，实现人居环境优化提升。

四是持续改善城市生态环境。全面完成“四河五渠”综合治理，实现“水清、岸绿、路畅、惠民”。建成游园370处、乐道2000公里，中心城区海绵化覆盖率达70%，绿地率达40%左右，绿化覆盖率达45%以上，人均公园绿地达16平方米，基本形成“开窗见绿、出门进园，四季常绿、三季有花”15分钟生态休闲圈。

五是深入实施百城建设提质工程。围绕建设宜居、生态、精致、人文、安全、文明城市，加强基础设施和公共服务设施建设，完善城市功能，优化人居环境。着力提升城市承载能力，全面完成城市区雨污分流，城市公厕密度不少于4座/平方公里、新建公共停车场150个、新增泊位总数15万个以上。加快县域水、电、气、暖、通信等基础设施建设，县域集中供水、供暖、供气覆盖率分别达90%、75%、93%，常住人口城镇化率达70%以上。积极推进智慧城市建设，深化城市“五治”和精细化管理服务，让城市更有底蕴、更有品味、更有温度。（洛报融媒记者 白云飞 申利超 李冰）