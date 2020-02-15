宜阳县人民法院荣获“全国优秀法院”称号

刚刚传来喜讯，宜阳县人民法院再次获得全国荣誉。 刚刚传来喜讯，宜阳县人民法院再次获得全国荣誉。 为表彰先进、激励队伍，最高人民法院日前发布《关于表彰全国优秀法院全国优秀法官全国法院办案标兵的决定》，授予83个单位“全国优秀法院”称号，授予97名同志“全国优秀法官”称号，追授2名同志“全国优秀法官”称号，授予198名同志“全国法院办案标兵”称号。 其中，宜阳县人民法院被授予“全国优秀法院”称号。 宜阳县人民法院现有在编干警107人，其中员额法官30人。近年，该院始终坚持党建引领，以党建带队建促审判，推动各项工作全面提升。 值得一提的是，该院民事诉讼程序繁简分流试点改革工作成效显著，实现由30%的员额法官审理70%的简易案件。2020年，该院简易程序适用率90.22%，小额诉讼程序适用率39.01%，民事案件平均审理时间缩短至39天，基本实现了案件繁简分流、轻重分离、快慢分道，降低了办案成本，提高了司法效能。 数据显示，该院2017年以来共审执结案件20231件，其中2020年收案7597件，结案7278件，诉讼案件结案率99.33%。近年，该院先后荣立集体一等功，荣获全国案件繁简分流机制改革示范法院、全省优秀基层法院等省级以上荣誉二十余项。去年，该院北城区人民法庭荣获全国法院先进集体。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 王雨潇 文/图）