洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

宜阳县人民法院荣获“全国优秀法院”称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.01.13 15:47

　　刚刚传来喜讯，宜阳县人民法院再次获得全国荣誉。

　　为表彰先进、激励队伍，最高人民法院日前发布《关于表彰全国优秀法院全国优秀法官全国法院办案标兵的决定》，授予83个单位“全国优秀法院”称号，授予97名同志“全国优秀法官”称号，追授2名同志“全国优秀法官”称号，授予198名同志“全国法院办案标兵”称号。

　　其中，宜阳县人民法院被授予“全国优秀法院”称号。

　　宜阳县人民法院现有在编干警107人，其中员额法官30人。近年，该院始终坚持党建引领，以党建带队建促审判，推动各项工作全面提升。

　　值得一提的是，该院民事诉讼程序繁简分流试点改革工作成效显著，实现由30%的员额法官审理70%的简易案件。2020年，该院简易程序适用率90.22%，小额诉讼程序适用率39.01%，民事案件平均审理时间缩短至39天，基本实现了案件繁简分流、轻重分离、快慢分道，降低了办案成本，提高了司法效能。

　　数据显示，该院2017年以来共审执结案件20231件，其中2020年收案7597件，结案7278件，诉讼案件结案率99.33%。近年，该院先后荣立集体一等功，荣获全国案件繁简分流机制改革示范法院、全省优秀基层法院等省级以上荣誉二十余项。去年，该院北城区人民法庭荣获全国法院先进集体。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 王雨潇 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·孩子感冒易引发中耳炎 出现这些症状要警惕
  • ·一家三代五口人，全部感染幽门螺旋杆菌
  • ·扭伤后扛了快1个月，她拖成了陈旧性骨折
    		•
    伊川伊河国家湿地公园 亲子研学好地方
    伊川伊河国家湿地公园 亲子研学好地方
    伊川伊河国家湿地公园 亲子研学好地方
        不久前，国家林业和草原局公布2020年国家湿地公园试点验收结果，伊川伊河国家湿地公园试点通过验收，正式成...
  • ·北方天坑漏明崖
  • ·闲来白沙转一天 景点免费任您游
  • ·半小时到济源 这些景点免费看
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳都市圈建设铿锵起步 前期部分措施...
  • 洛阳市教育局：寒假期间师生每天测温...
  • 洛阳王城公园动物园再添2只华南虎！数...
  • 洛阳小伙儿袁率荣立二等功 拿奖金与...
  • 打造“国际消费中心”新名片
  • “中共洛阳组”：追忆峥嵘岁月 初心历...
  • 洛阳将高标准建设知识产权服务业集聚...
  • 厉害了！河南科技大学林学院园艺系党...
  • 女子错把数万元转给陌生人 民警利用调...
  • 注意！洛阳市图书馆实行预约入馆
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 1月12日
  • · 孙石路工程已列入计划，拆迁完成将施工
    • 精彩图片
    洛阳各级公安系统举行...
    寒潮来袭，洛阳陆浑水...
    警民鱼水情 鲜花送民警
    冰之美【组图】
    精彩热帖

    应天门掠影

    湿地冬钓

    飞翔在冬日河滩

    直把三九当六九
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605