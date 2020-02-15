孙春兰在全国石窟寺保护与考古工作座谈会上强调 加强新时代考古工作 为坚定文化自信提供有力支撑

全国石窟寺保护与考古工作座谈会13日在河南省洛阳市召开，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。

新华社郑州11月13日电 全国石窟寺保护与考古工作座谈会13日在河南省洛阳市召开，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。她强调，要深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于文物工作的重要指示，以改革创新的精神，着力解决机构建设薄弱、专业人才缺乏、保护利用不够、多学科支撑不足、激励机制不够完善等突出问题，提高石窟寺保护与考古工作水平，为弘扬中华优秀传统文化、推动经济社会发展、促进中外文明交流互鉴作出更大贡献。

会议期间，与会代表实地考察了石窟寺保护与考古工作的经验做法，部分文物工作任务重的省份和有关部门负责同志以及专家学者作了交流发言。

孙春兰指出，文物承载灿烂文明，传承历史文化，维系民族精神。文物资源不能再生，保护永远是第一位的。要加强文物资源的普查，完善文物保护的制度体系，实施好重大文物保护工程，做好二里头等大遗址的保护规划和政策支持，严防严打文物犯罪。要加大考古力度，提高规划水平，围绕重大历史问题开展集中攻关，用考古成果实证5000年的中华文明史。要深入研究阐释考古成果、出土文物和遗址，综合施策让文物活起来，更好发挥以史育人作用，促进文物领域国际交流合作。要优化文物领域学科专业设置，大力培养研究型、技能型人才，积极培养壮大考古队伍，强化科研的支撑作用。石窟寺作为建筑、雕塑、壁画等艺术的综合体，是宝贵的文化遗产。要编制石窟寺保护利用专项规划，解决工作中存在的突出问题，推动石窟寺保护研究利用水平迈上新台阶。

12日至13日，孙春兰考察了龙门石窟、白马寺、二里头夏都遗址博物馆和考古遗址公园、汉魏洛阳故城和隋唐洛阳城国家考古遗址公园、天子驾六博物馆，了解石窟寺保护与考古成果研究阐释工作，实地调研考古现场发掘情况，到洛阳博物馆、洛阳职业技术学院考察公共文化服务和人才培养情况。孙春兰充分肯定了河南文物工作的成效，要求适应新时代文物工作的新任务新使命，勇于改革创新，为全国石窟寺保护和考古工作探索更多经验。