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洛阳今天晴天到多云 气温8℃到18℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-11 08:15

　　今天是11月11日，昨夜您有没有清空购物车呢？

　　“双十一”买什么跟天气有很大关系。昨日，中国天气网推出全国冬季囤货地图：东北的老铁们已经到了可以去海南“避寒”的时间，所以机票要囤起来。北方地区冬季干燥，加湿器和面膜得备好了。在西南地区，虽然一年四季都吃火锅，但冬天的火锅最是暖心暖胃，因此多囤点火锅优惠券准没错。青海、西藏等地冬日漫漫，急需补充热量，牛羊肉也得囤起来。

　　有人可能有疑问，对于咱们洛阳人来说，现在准备过冬的物件是不是太早了呢？毕竟最高温度还在20℃上下呢。随着全球气候变暖，很多城市的冬季也开始变得爱“迟到”了。中国天气网梳理了1960年以来，我国省会级城市入冬日期的年代际变化，发现21世纪10年代和20世纪60年代相比，绝大部分城市的冬天确实来得更晚一些。

　　冬天可能会迟到，但绝对不会缺席。下周我市将有雨水到访，最高温度将有所下降，现在可以准备羽绒服、围巾等厚衣物了。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市受高空西北气流控制，以晴好天气为主。预计今天晴天到多云，偏南风2级到3级，气温8℃到18℃。明天晴天间多云，偏东风2级到3级，气温7℃到20℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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