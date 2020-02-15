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央媒观洛｜走进洛阳栾川“铁路小镇”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 人民日报 2020-11-09 18:45
　　《人民日报》11月9日刊发文章《走进“铁路小镇”》，本网全文转发，内容如下： 

　　烈日下的伊河，清丽而静谧，用碧绿色的凉意滋养着近旁的新南村。这里是河南省栾川县境内的“新南水岸·铁路小镇”。在靠近岸边的村庄广场上，一列绿皮火车仿佛即将鸣响汽笛、启程而去，与周边古朴、整齐的民房组合在一起，构成了一幅令人陶醉的“铁路小镇”图画。

　　新南村是栾川县的一个普通小山村。这里并不通火车，却在2019年冬天建起了这座“铁路小镇”。“铁路小镇”有许多铁路元素：车站站牌、停靠的列车、闪烁的红绿灯、枕木和石砟铺就的山间小路……这些与列车运行无关，却关系着新南村千余村民脱贫致富的大事。

　　新南村是中国铁路郑州局集团有限公司的定点帮扶村，“铁路小镇”是为新南村量身打造的扶贫项目。围绕这个项目，除了打造铁路景观以外，还改造了农家宾馆，村里建起“列车车厢咖啡厅”、农副产品展销厅和游客接待中心，吸引人们到这里休闲度假。特色乡村旅游让新南村的面貌大为改观。

　　我在新南村认识了村民贺双丽。2014年贺双丽从外乡嫁到新南村，丈夫聂世浩自幼失去双亲，家境贫寒。两口子都是有上进心的人，决心靠自己的双手改变现状。然而，从开办养鸡场到外出打工，几年下来，家里的窘困不但没有改变，还背上了不少外债。贺双丽这个原本爱说爱笑的人，因此变得沉默寡言。

　　贺双丽的困境，正是全县很多贫困家庭境况的缩影。栾川县位于伏牛山腹地，山高沟深，交通不畅，发展滞后，农业基础薄弱，是国家扶贫开发工作重点县。要想让村民脱贫致富，还需因地制宜发展产业项目，解决村民的就业问题。新南村环境幽静，这几年很多知名景区游客拥挤，城里人转而喜欢到僻静的乡村来。一番调研商议之后，在山沟里建“铁路小镇”这个大胆的构想破土而出。

　　用来装点“铁路小镇”的火车运到山里那天，整个新南村都沸腾了，十里八村的乡亲们也都兴奋不已。聂世浩七十多岁的爷爷一辈子没有见过火车，自打火车运来，每天都要高兴地围着火车车厢转上一圈。

　　在县城打工的贺双丽回到村里，看到村里修好了公路，建好了拦水坝，改善了居住环境，很多邻居都纷纷把房子改造成了气派的农家宾馆，她马上也决定改造自家的房屋。“人家铁路上给咱解决了后顾之忧，咱也不能落后！”贺双丽说。

　　2019年初，贺双丽拿出夫妻俩打工挣的钱，加上铁路的帮扶资金，按照村里的统一规划，在自家的宅基地上翻盖了一栋两层小楼，装修了三间客房，当年7月到9月就赚了两万多元。丈夫聂世浩去年年底也辞掉了外面的工作，回来专心与她一起经营农家宾馆。一家人团聚在一起，年迈的爷爷也得到了照顾。

　　如今，新南村已建起了八十九户农家宾馆。又整合水上乐园、火车咖啡厅、风味餐厅等村集体产业，成立了旅游开发公司，将所有农家宾馆进行统一管理经营。仅今年一个暑假，新南村旅游综合收入就超过了一百万元。

　　听着村民们的欢声笑语，看着众多游人在“铁路小镇”上尽情享受惬意时光，我知道，群山之中，一支支优秀的扶贫队伍正默默挥洒着汗水，为这片土地创造更多的希望。（赵克红）④
[ 责任编辑：席倩倩]
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