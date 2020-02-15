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央媒观洛｜洛阳嵩县三合村的“沟岭川”变成了“金银山”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 工人日报 2020-11-09 08:21

　　《工人日报》11月9日头版刊发文章《洛阳嵩县三合村的“沟岭川”变成了“金银山” 小画笔“绘出”脱贫路》，本网全文转发，内容如下：

　　富有特色的古朴村落，秀丽神秘的自然景观，淳朴自然的乡野生活……这些，是画家们偏爱的写生素材；这些，在河南省洛阳市嵩县黄庄乡三合村也都有。隐于山水间的三合村，青山层层环绕，汝河蜿蜒而过，民居散落在山间……入眼处皆是画卷。

　　近年来，三合村的原生态景观逐渐声名远播，越来越多的美术工作者和游客来到这里写生、游玩。这个伏牛山深处的穷山沟成为远近闻名的“手绘小镇”，五颜六色的画笔也为它“绘”出了一条脱贫致富之路。

　　变瓶颈为杠杆

　　深秋时节，正是三合村最美的时候，金黄与朱红将整个山村浸染，青砖黛瓦隐映其中，美得浑然天成。

　　然而，这些大自然鬼斧神工雕琢出的美丽，以前却是三合村发展的“瓶颈”。这个村子被深山所困，地势崎岖，交通闭塞，耕地稀少，是伏牛山深处最穷的村。

　　虽然村里也尝试过发展种植、养殖等产业，但都零零散散、难成气候，村民们只能守着“金饭碗”熬着苦日子。“行路难、吃水难、看病难、上学难、娶妻难”成为最真实的写照。

　　2016年，从小学习美术的年轻人冯亚珂返乡创业。深知原生态村落开发价值的他，开始依托村里得天独厚的优势，谋划着自己的事业。

　　在冯亚珂看来，“沟岭川”也是“金银山”，不同于景区的高大上，写生基地追求原生态，且投资成本低，有落脚的地方就会有人来。

　　凭借在外工作积累的资源，冯亚珂把自家老房改造成4层楼的农家宾馆，又找了6个适合写生的地点，几个月就陆陆续续来了1300多人的写生团队，少则住一周，多则住十天半月，生意十分红火。

　　冯亚珂的成功让人们看到了这个深山古村新的发展思路。在当地政府支持下，该村依托村内原生态、纯天然的山水资源，把写生基地做成产业、打造“手绘小镇”，先后新建了25家农家宾馆和民宿，吸引70余家画室签约合作，年收入约400万元。

　　如今的三合村，变身为集写生、摄影、研学、培训于一体的旅游综合体，每年都吸引着大批游客和美术爱好者慕名前来游玩、写生，2018年，三合村摘下了“贫困帽”。

　　从谋生到致富

　　今年7月份，三合村溅水店组、小黑沟组、秋盘组的所有农户聚到一起，就支持三合村建设发展而签名、摁手印。大家纷纷表态，院外的东西如果因建设发展需要拆除，无条件支持。

　　这种态度和底气，缘于三合村几年来的巨变。过去，村民面朝黄土背朝天，守着几分薄田土里刨食，习惯了“望天收，求温饱”。如今，写生基地让村民的生产生活方式随之改变。而村民代表到信阳郝堂、孟津卫坡等特色村参观，更是坚定了发展的信心。

　　种地由村民的“主业”变成了“副业”。过去外出打工没门路，现在家门口就有钱挣，昔日的“放羊倌”“养蜂匠”纷纷变身“触网”，成了“贩羊商”和“新网红”，大家改旧宅建宾馆、种药材养牛羊、转土地搬穷窝，心气被充分激发出来，满村找不到一个“闲人”。

　　据统计，写生基地日接待规模600人，收入4.8万元，加上土特产、特色小吃、休闲娱乐等附加消费，日营业额8万元左右，而村集体收入从空白跃升到年均20万元，村民户均年增收8400余元。

　　钱袋子鼓起来了，村民们生活也好了，村内修起了水泥路，村民吃上了自来水，住上了小洋楼，建起了卫生室，村小学配备了多媒体，幸福的笑容洋溢在全村人的脸上。

　　从“改变”到“升级”

　　2016年，接待2000人次；2017年，接待5000人次；2018年，接待3万人次；2019年，接待5万人次……这组数据是三合村蜕变的直接见证。

　　写生是一份“美丽经济”，青春的朝气、开放的思维涌入三合村，带来的不仅仅是物质生活的改善，更凝聚了一股强大的向心力、精气神，路子越走越宽，大门越开越大，如今的三合人并不满足于脱了贫、摘了帽，心气儿更高了。

　　2020年春节前，三合村大张旗鼓广发邀请函，请城里人到村里过大年，感受豫西民俗风情。灯笼高挂，锣鼓阵阵，美食上桌……这种阵势，是三合人以前想都不敢想的。

　　不久前，“文旅文创助力三合‘手绘小镇’优化升级”研讨会举行。来自清华大学的专家与文创团队代表，从文旅文创助力乡村振兴角度出发，为三合村“手绘小镇”优化升级建言献策。

　　“三合村下一阶段的问题是脱贫后如何持续升级发展，实现乡村振兴。”清华大学文化创意研究院常务副院长殷秩松说，产旅融合是形成内生动力的关键路径，应依赖自然资源和人文资源禀赋，创建文旅新场景，提供有品质的生活环境和极致的文化体验，将生产场景转换为体验场景。

　　如今已是三合村党支部副书记、洛阳市人大代表的冯亚珂告诉记者，今年截至10月，已有6万人来此旅游和写生。最近，陆续有画室、培训班来村投资，这对提升写生基地的食宿配套品质是个利好。

　　目前，三合村已注册了“手绘小镇”商标，陆续设计、生产、上线柿子醋、辣椒酱、粉条、花生油、菜籽油等特色手工作坊农产品。利用“手绘小镇”的人气，三合村规划了囊括山水写生、新农村写生、古村建筑写生、豫西民俗写生的“一基地四园区”格局，以及文创写生核心区、社会实践互动区、康养民宿度假区、农业观光体验区等，以体验为核心的发展蓝图正在绘就。（记者 余嘉熙 通讯员 董君亚）④
[ 责任编辑：潘亮]
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