《君临天下·武则天》邮简首发式在洛阳举行

今日是重阳节。在位于西工区的邮政营业大厅，近百名集邮爱好者来到这里参加由市集邮协会组织的《君临天下·武则天》邮简首发式。

今日是重阳节。在位于西工区的邮政营业大厅，近百名集邮爱好者来到这里参加由市集邮协会组织的《君临天下·武则天》邮简首发式。大家拿到主办方赠送的邮简，纷纷贴票盖戳，交流品评。

邮简是介于明信片和信件之间的一种邮政用品，寄件人把通信内容直接书写在邮简上并可在邮简内附寄书面通信。此次首次发行的武则天邮简共三折，相比普通纪念封、首日封，文化内容记录丰富。

公元690年的重阳节，武则天改国号为周，定东都洛阳为神都，史称“武周”。这次的《君临天下·武则天》邮简由市集邮协会与北京纪念邮简发行中心共同推出，意在创新集邮文化形式，扩大河洛文化影响。

市集邮协会副会长马克勤介绍，邮简贴上邮票就能寄走、还方便签名，是一种集纪念、传播和收藏于一体的邮品。（洛报融媒记者 刘嘉仪 实习生 尚渊椋 文/图）