【致敬！最美逆行者】他的防护服上写着“爸爸来武汉打怪兽了”

“想为儿子加油打气，不让他担心我，安心学习。”3月19日，依依不舍地告别武汉同胞后，偃师市中医院医生鲍贺佳随队到达天河国际机场。待机间隙，他翻出了那张让他记忆犹新的照片。

90名医护人员，90名英雄，19日从武汉凯旋。欢迎你们回家！

40个日夜，他们奋不顾身，打赢了一场又一场战斗，挽救了一个又一个生命。

英雄的武汉，因为有英雄的你们；英雄的你们，是洛阳的骄傲。

在武汉的每时每刻，都有不同的故事发生在他们身上，或让人欣喜，或令人动容。

今天，就让我们来聆听这些关于英雄的故事吧！

侄子送给鲍贺佳的画 （受访者供图）

“想为儿子加油打气，不让他担心我，安心学习。”3月19日，依依不舍地告别武汉同胞后，偃师市中医院医生鲍贺佳随队到达天河国际机场。待机间隙，他翻出了那张让他记忆犹新的照片。

2月27日晚，鲍贺佳像往常一样，回到住处赶紧打开手机和自己即将参加中考的儿子鲍江昕视频通话，懂事的鲍江昕在视频里再三叮嘱他要保护好自己。第二天，鲍贺佳专门找人在自己的防护服上写下“爸爸来武汉打怪兽了”，随即拍了照片发给儿子。

“侄子还送了一件礼物呢。”在鲍贺佳的手机里，还有一张让他感动的照片。原来，不久前，他7岁的侄子鲍奕霖画了一张叔叔穿着白大褂走在医院里，背上写着“武汉加油”的画，还配上了“盼你平安归来”这几个字。

“回家后，我一定要好好给孩子们讲讲我在武汉的经历。”鲍贺佳说。 (洛阳日报记者 赵硕)