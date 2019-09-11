洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

【致敬！最美逆行者】他的防护服上写着“爸爸来武汉打怪兽了”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳日报 2020-03-20 08:31

　　90名医护人员，90名英雄，19日从武汉凯旋。欢迎你们回家！

　　40个日夜，他们奋不顾身，打赢了一场又一场战斗，挽救了一个又一个生命。

　　英雄的武汉，因为有英雄的你们；英雄的你们，是洛阳的骄傲。

　　在武汉的每时每刻，都有不同的故事发生在他们身上，或让人欣喜，或令人动容。

　　今天，就让我们来聆听这些关于英雄的故事吧！

侄子送给鲍贺佳的画 （受访者供图）

    “想为儿子加油打气，不让他担心我，安心学习。”3月19日，依依不舍地告别武汉同胞后，偃师市中医院医生鲍贺佳随队到达天河国际机场。待机间隙，他翻出了那张让他记忆犹新的照片。

　　2月27日晚，鲍贺佳像往常一样，回到住处赶紧打开手机和自己即将参加中考的儿子鲍江昕视频通话，懂事的鲍江昕在视频里再三叮嘱他要保护好自己。第二天，鲍贺佳专门找人在自己的防护服上写下“爸爸来武汉打怪兽了”，随即拍了照片发给儿子。

　　“侄子还送了一件礼物呢。”在鲍贺佳的手机里，还有一张让他感动的照片。原来，不久前，他7岁的侄子鲍奕霖画了一张叔叔穿着白大褂走在医院里，背上写着“武汉加油”的画，还配上了“盼你平安归来”这几个字。

　　“回家后，我一定要好好给孩子们讲讲我在武汉的经历。”鲍贺佳说。 (洛阳日报记者 赵硕)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·孩子总是“眼泪汪汪” 还有眼屎，要紧吗？
  • ·身上也没疙瘩，她却痒得挠出血痕
  • ·饭后喉咙有异物感，应及时就诊
    		•
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
        洛阳是牡丹花城，更是美食之都。徜徉在洛阳的大街小巷，也许在某个转角就能偶遇一家老店，一道美食，让您的...
  • ·洛阳7岁娃娃登上戏台 姥姥奶奶功不可没
  • ·专注摄影50多年 80岁的他想90岁时再办场影展
  • ·洛阳年近八旬老夫妻 旅行脚步不停息
    		•
    		 
    新闻排行
  • 看！洛阳立体交通设施养护有了新“利器”
  • 定鼎路提升改造工程施工 部分公交临时...
  • 洛阳市投放第四批口罩来了！通过洛阳...
  • 玉兰姑娘、桃花美人见过吗？洛阳这个...
  • 洛阳隋唐城遗址植物园：数千株牡丹“...
  • 洛阳有市民反映水网改造后用水量竟翻...
  • 六旬老人自制小船欲横渡黄河 撞上桥墩...
  • 刚刚，前坪水库工程下闸蓄水！
  • 筑坝前坪 治水圆梦——写在前坪水库即...
  • 英雄凯旋！洛阳第二批援鄂医疗队刚刚抵洛
    		•
    百姓呼声
    洛阳市各医院体检业务暂停，恢复时间未定
    咨询：洛阳是否对国外归来人员筛选调查
    精彩图片
    洛阳三彩陶艺村：乡村...
    新安县仓头镇：农产品...
    英雄凯旋！洛阳第二批...
    铁骑开道、交警护行…...
    精彩热帖

    春天走来 花儿盛开

    春到洛城花香地

    垂丝海棠淡淡的香

    金丝雀
    /美丽的桃花岛-鲜艳的月季花
    /【光影瞬间】一组水景练习
    /徒步 汉函谷关--千唐志斋--铁门站——2019
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605