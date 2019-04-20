刚刚，多个国家的国际超模亮相洛阳中国国花园，在国色牡丹的映衬下，来了一场充满牡丹元素的T台秀。
刚刚，多个国家的国际超模亮相洛阳中国国花园，在国色牡丹的映衬下，来了一场充满牡丹元素的T台秀。
原来，这是当天启动的洛阳牡丹时装周的一个节目。洛阳牡丹时装周是第37届中国洛阳牡丹文化节的一项专项文化活动，将持续到21日。
洛阳牡丹时装周以“牡丹·文化·时尚”为主题，牡丹元素、国际时尚元素、文化元素，集中呈现“牡丹文化、流行色彩、时尚达人”三大主题特色。
本次时装周上，共有12个国内一线时装设计师团队进行作品发布，时装伴随国色牡丹，充分展现古都洛阳的文化魅力与现代发展成就。
为服务洛阳牡丹时装周，组委会在全球选拔了来自13个国家和地区的81名国际超模、176名少儿模特、36名时尚辣妈、81名中老年模特，结合最新的时装新品，为洛阳带来一场“时尚风暴”。（洛报融媒记者 申利超 文 记者 张怡熙 图/视频）
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