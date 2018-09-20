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快来为洛阳牡丹设计商标图案吧 还有机会赢大奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-24 09:19

　　牡丹是我市的金字招牌，目前，我市正在申报“洛阳牡丹”地理标志证明商标，自即日起至2月10日24时，面向社会公开征集商标图案。如果您有好想法，快来建言献策，还有机会赢现金奖励哦。

　　市林业局牡丹发展中心相关负责人介绍，通俗讲，“洛阳牡丹”地理标志证明商标既是我市牡丹的招牌、身份证，也是防伪标志，申请成功后，将初步应用在我市观赏牡丹上，如催花牡丹、园林绿化牡丹苗木及盆花等。

　　商标图案设计要求以牡丹花为主体，体现洛阳牡丹的历史、文化，突出时代感，兼具艺术性、可识别性，符合地理标志证明商标要求等。电脑制作图样需附打印样，手绘图样需附电子文本，须有设计和创意的详细文字说明。

　　市林业局将邀请相关专家成立评审组，对应征作品进行初审，确定5套入围方案，在媒体、网站和微信公众号平台上公示。征集民意后，评审组将确定最终方案，最终方案作者可获3000元奖励。

　　投稿方式

　　●邮寄或送至中国河南省洛阳市洛龙区开元大道228号洛阳牡丹发展中心1320室，邮政编码：471000

　　●发送电子邮件至lymdfz@163.com

　　●联系人：黄先生

　　●联系电话：0379-63322080

　　“洛阳牡丹”商标图案具体设计及投稿要求

　　-设计要求

　　●以牡丹花为主体，体现洛阳牡丹的历史、文化等；

　　●简洁明快、地域特征明显、突出时代感和好寓意；

　　●符合地理标志商标要求，便于后期实际运用；

　　●兼具艺术性、可识别性，构思精巧、主题突出；

　　●风格、形式不限，能以不同比例尺寸清晰显示，适用于展览、宣传资料、建筑外观、衍生纪念品等；

　　●标志的使用组合中要有单独使用效果和与中英文标准字(字母)组合效果。

　　-投稿要求：

　　●配有图案中颜色、形体、结构等视觉元素的文字释义。

　　●手绘、电脑制作皆可。电脑制作图样需附打印样，手绘图样需附电子文本。电子文本图样不低于1280×960像素，格式为JPEG。以A4纸规格(包括彩色图案，黑白图案，黑白坐标图案各一件)呈现，注明标准比例和标准色。

　　●须有设计和创意的详细文字说明，可附设计稿背面，也可另页说明。

　　-注意事项

　　●每幅作品需另附纸，注明作者真实姓名、性别、联系电话、详细通讯地址、邮编、电子邮箱。(不得在设计电子稿中出现上述个人资料。)

　　●投稿人须保证作品原创性，如发生知识产权或版权等纠纷，所有法律责任由投稿人自行承担，主办方将按照相关法律程序追究其责任。

　　●应征作品不得与其他已使用的任何标志和徽记相同或近似。 ●所有应征作品无论获奖与否恕不退稿，请作者自留底稿。(洛阳晚报记者 赵佳)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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